Campionati Italiani nuoto vasca corta 2026 oggi: orari 13 novembre, tv, programma, streaming

Oggi, venerdì 13 novembre, andrà in scena la seconda giornata dei campionati italiani di nuoto in vasca corta. Nella piscina di Riccione, si prevede un day-2 piuttosto interessante. Una competizione che non metterà solo in palio i titoli nazionali, ma anche la qualificazione agli imminenti Mondiali nella piscina da 25 metri di Pechino (1°-6 dicembre).

Saranno i ranisti a prendersi la scena ed è da loro che ci si aspettano i riscontri migliori. Al femminile, Benedetta Pilato vorrà ribadire il concetto nei 50 rana dopo quanto fatto ieri nei 100. A livello maschile, si vedrà nuovamente il confronto tra Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi, nel più classico degli antipisti per i campionati del mondo in Cina.

Nelle prove distance, Simona Quadarella vorrà ribadire il concetto dopo aver impresso il proprio marchio di fabbrica nei 1500 stile libero. La classe ’98 romana si cimenterà anche negli 800 sl per suonare la solita sinfonia e dimostrarsi senza se e ma la fondista più forte, in vista delle sfide iridate assai impegnative.

La seconda giornata dei campionati italiani di nuoto in vasca corta 2026 a Riccione andrà in scena quest’oggi, venerdì 13 novembre, e prevede la sessione mattutina (dalle 10:30) con le batterie e la sessione pomeridiana/serale con le finali B (dalle ore 17:10) e le finali A (dalle ore 18:00). La trasmissione televisiva affidata a RaiSport HD sarà solo per le finali A dalle 18:00; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale sia della sessione diurna che di quella serale.

CAMPIONATI ITALIANI NUOTO VASCA CORTA 2026 OGGI

Venerdì 13 novembre

Sessione mattutina

10:30 Batterie 100m farfalla donne (5 batterie)

10:40 Batterie 200m farfalla uomini (4 batterie)

10:51 Batterie 100m dorso donne (4 batterie)

11:00 Batterie 50m dorso uomini (4 batterie)

11:05 3a serie 400m misti donne (1 batteria)

11:11 400m misti uomini (0 batterie)

11:11 Batterie 100m stile libero donne (5 batterie)

11:21 Batterie 100m stile libero uomini (5 batterie)

11:31 Batterie 50m rana donne (5 batterie)

11:37 Batterie 50m rana uomini (5 batterie)

11:43 3a serie 800m stile libero donne (1 batteria)

11:53 3a serie 800m stile libero uomini (1 batteria)

12:05 Fine sessione mattutina 2° giorno

Sessione pomeridiana/serale

17:10 Finale B 100m farfalla donne

17:12 Finale B 200m farfalla uomini

17:15 Finale B 100m dorso donne

17:18 Finale B 50m dorso uomini

17:20 Serie 2a 400m misti donne

17:26 Serie 2a 400m misti uomini

17:32 Finale B 100m stile libero donne

17:34 Finale B 100m stile libero uomini

17:36 Finale B 50m rana donne

17:38 Finale B 50m rana uomini

17:40 Serie 2a 800m stile libero donne

17:50 Serie 2a 800m stile libero uomini

18:00 Finale A 100m farfalla donne

18:21 Finale A 200m farfalla uomini

18:29 Finale A 100m dorso donne

18:36 Finale A 50m dorso uomini

18:52 Serie 1a 400m misti donne

19:04 Serie 1a 400m misti uomini

19:20 Finale A 100m stile libero donne

19:27 Finale A 100m stile libero uomini

19:42 Finale A 50m rana donne

19:48 Finale A 50m rana uomini

19:58 Serie 1a 800m stile libero donne

20:09 Serie 1a 800m stile libero uomini

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO VASCA CORTA 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (solo finali A)

Diretta streaming: RaiPlay (solo finali A)

Diretta testuale: OA Sport