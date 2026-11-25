Dopo le partite giocate ieri, la Champions League è pronta oggi a mandare in scena la seconda parte del programma relativo alla 5a giornata della League Phase, per capire ulteriormente come potrà delinearsi la maxi-classifica a tre turni dalla fine del primo pezzo della competizione.

In questo mercoledì 25 novembre, saranno 9 le partite in agenda: 2 nello slot delle 18.45 e 7 in quello delle 21.00. In ottica italiana fari puntati sull’Inter, che ospiterà a San Siro i tedeschi dello Stoccarda, e Roma, chiamata a vivere una vera e propria “prova del fuoco” nel match contro i campioni in carica del PSG a Parigi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle partite di mercoledì 25 novembre della quinta giornata della League Phase della Champions League 2026-2027. Le gare saranno tutte visibili in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme NOW e Sky Go, eccezion fatta per PSG-Roma che sarà visibile in diretta esclusiva in streaming su Amazon Prime Video. L’incontro Lille-Bayern, inoltre, sarà visibile in chiaro su TV8 in streaming su tv8.it.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Mercoledì 25 novembre

18.45 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Sabah-Barcellona – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Slavia Praga-Villarreal – Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Inter-Stoccarda (Champions League) – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 PSG-Roma – Amazon Prime Video

21.00 Lille-Bayern – In chiaro su TV8, in abbonamento su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming gratuito su tv8.it e sulle piattaforme su NOW e Sky Go

21.00 Bruges-Liverpool – Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Sporting-Manchester United – Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Atletico Madrid-Viking – Sky Sport 256 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Shakhtar-Fenerbahçe – Sky Sport 257 e in streaming su NOW e Sky Go