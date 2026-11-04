Calendario Champions League calcio oggi in tv: orari partite 4 novembre, guida Sky, Prime e TV8

Dopo le partite di ieri, la seconda parte del calendario della quarta giornata della League Phase della Champions League 2026-2027 è pronta a tornare oggi mandando in scena nuove appassionanti sfide.

In questo mercoledì 4 novembre, saranno 9 le gare in agenda: 2 come sempre alle 18.45 e 7 alle ore 21.00. Per l’Italia occhi puntati su Napoli e Como: entrambe in campo in serata e in trasferta, rispettivamente contro i lusitani del Porto e i francesi del Lens.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle partite di mercoledì 4 novembre, valide per la quarta giornata della League Phase 2026-2027. Le gare saranno trasmesse tutte in diretta sui canali tv di Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go, ad eccezione di Porto-Napoli che sarà visibile in diretta streaming esclusiva su Amazon Prime Video. Il match Lipsia-Manchester City sarà inoltre trasmesso gratuitamente anche in chiaro su TV8 e in streaming sul sito tv8.it.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Mercoledì 4 novembre

18.45 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky GO

18.45 AEK-Real Madrid – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky GO

18.45 Fenerbahçe-LIverpool – Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky GO

21.00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky GO

21.00 Porto-Napoli – Diretta streaming su Amazon Prime Video

21.00 Lens-Como – Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky GO

21.00 Lipsia-Manchester City – Diretta tv in chiaro su TV8, Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming gratuito su tv8.it e su NOW e Sky GO

21.00 Slavia Praga-Arsenal – Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky GO

21.00 Borussia Dortmund-Betìs – Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky GO

21.00 PSV-Bruges – Sky Sport 256 e in streaming su NOW e Sky GO

21.00 Viking-Sabah – Sky Sport 257 e in streaming su NOW e Sky GO