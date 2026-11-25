Bilancio positivo per le squadre italiane nella quinta giornata della fase a girone unico della Champions League, con una vittoria e un pareggio di prestigio. L’Inter conquista tre punti fondamentali davanti al pubblico di San Siro piegando per 2-0 uno Stoccarda ben organizzato. Grazie a questo successo, la formazione nerazzurra sale a quota 9 punti nella classifica del girone unico, compiendo un passo importante nel proprio percorso europeo, pur dovendo fare i conti con lo stop fisico di Alessandro Bastoni.

La prima frazione di gioco si sviluppa su binari di grande equilibrio. Lo Stoccarda chiude con ordine tutti gli spazi e riesce a contenere le iniziative dei padroni di casa, portando il match sullo 0-0 all’intervallo. L’episodio più significativo dei primi quarantacinque minuti riguarda però l’infermeria nerazzurra: al 41′, infatti, Alessandro Bastoni è costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un fastidio fisico, lasciando il suo posto a Federico Dimarco.

Nella ripresa l’Inter alza i ritmi e trova l’episodio che sblocca l’incontro. Al 57′, dopo un’attenta revisione al VAR, l’arbitro assegna un calcio di rigore ai nerazzurri: sul dischetto si presenta Petar Sučić, che mantiene la freddezza necessaria per spiazzare Seimen e firmare l’1-0.

Per mettere in ghiaccio il risultato risultano decisive le mosse dalla panchina. Entrato in campo al 68′, Lautaro Martínez impiega appena sei minuti per lasciare il segno: al 74′ Federico Dimarco pennella un cross preciso dalla sinistra, Pio Esposito effettua un velo intelligente che libera l’attaccante argentino, bravo a battere a rete con un destro preciso che vale il definitivo 2-0.

Esce a testa altissima dal Parco dei Principi la Roma, al termine di una gara vibrante e ricca di colpi di scena, segnata nella ripresa da due rigori assegnati tramite VAR. Con questo punto, i giallorossi salgono a quota 5 in cinque gare, restando pienamente in corsa per la qualificazione ai playoff (momentaneamente intorno al 25° posto, subito a ridosso delle prime 24 posizioni).

L’approccio al match della Roma è fulmineo e aggressivo. Bastano appena 5 minuti alla squadra capitolina per sbloccare il risultato: Matías Soulé inventa l’assist vincente per Mario Hermoso, che batte l’estremo difensore parigino portando gli ospiti sullo 0-1. Il PSG accusa il colpo ma riorganizza gradualmente la manovra, riuscendo a ristabilire la parità prima dell’intervallo. Al 31′ è il difensore Illja Zabarnyj a trovare la via del gol per l’1-1, finalizzando al meglio un passaggio filtrante di Senny Mayulu.

Nel secondo tempo la partita si accende ulteriormente grazie agli episodi in area di rigore. Al 62′ l’arbitro viene richiamato al monitor del VAR e concede un penalty ai francesi: dal dischetto Ousmane Dembélé, appena subentrato dalla panchina, non sbaglia e firma il sorpasso del PSG sul 2-1.

La Roma non si disunisce e al 78′ trova la forza per reagire, ancora una volta con l’ausilio della tecnologia. Un fallo di mano in area commesso da Vitinha viene rilevato dal VAR e punito con la massima punizione: Donyell Malen si incarica della battuta, spiazza Safonov e sigla il 2-2. Nei minuti di recupero i padroni di casa tentano l’assalto finale, ma Mile Svilar blinda il pareggio con un intervento decisivo su Dembélé che consegna ai giallorossi un punto preziosissimo.