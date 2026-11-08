David Ferrer riparte da Casper Ruud. L’iberico sarà il nuovo allenatore del norvegese

L’auspicio è quello di chiudere in bellezza il proprio percorso per poi dedicarsi a una nuova sfida professionale. David Ferrer guiderà, per l’ultima volta, la Spagna nel ruolo di capitano nella Final Eight di Coppa Davis che si giocherà a Bologna dal 24 al 29 novembre.

La scelta, in attesa della conferma ufficiale, sarà, molto probabilmente, quella di Casper Ruud, giocatore norvegese che ieri ha perso nella semifinale del torneo ATP di Parigi contro Carlos Alcaraz e mira a scalare la classifica dopo essere stato anche tra i primi cinque del mondo.

L’indiscrezione, lanciata da Eurosport España, darebbe così un nome al giocatore con cui riprendere il proprio lavoro nel circuito dopo aver annunciato, a metà del mese di ottobre, la conclusione del suo rapporto di collaborazione con la federazione spagnola.

La collaborazione con Ruud non rappresenterebbe però un inedito assoluto per Ferrer. L’ex giocatore iberico aveva infatti già lavorato al fianco di Alexander Zverev tra il 2020 e il 2021. L’obiettivo adesso sarà quello di riportare il giocatore norvegese, che nella sua carriera ha già disputato tre finali Slam senza però mai riuscire a vincere, ai suoi migliori livelli.