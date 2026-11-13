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Break dance, Holy Rain e Hiyo primeggiano alle Olimpiadi Giovanili. Italia fuori dal podio con Leo

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6 secondi fa

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Break dance / Lapresse

La fase finale del torneo a eliminazione diretta (femminile e maschile) della break dance era uno dei piatti forti della giornata conclusiva delle Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026, quarta edizione estiva della manifestazione a cinque cerchi riservata agli under 18 e tornata nella versione estiva (molto probabilmente per l’ultima volta) dopo un’assenza di otto anni dovuta alla pandemia e a rinvii vari.

L’Italia è rimasta purtroppo a bocca asciutta in seguito alla sconfitta del B-Boy Leo (all’anagrafe Leonardo Casula), che si è fermato ai quarti di finale perdendo nettamente la sfida con il bielorusso Gera (3-0, con 20 voti complessivi a 7 in favore dell’avversario). Il quindicenne sardo ha visto così sfumare il sogno di una possibile medaglia in Senegal.

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Il torneo maschile ha premiato il cinese Holy Rain, che si è imposto per 3-0 nell’ultimo atto contro il taiwanese Saturn, mentre la Bielorussia si è attestata al terzo gradino del podio con Gera. Nel settore femminile è arrivata invece la vittoria della giapponese Hiyo, che ha dominato i primi due round della finalissima cedendo poi di misura il terzo all’ucraina Nikastar. Bronzo alla spagnola Mini Ali.

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