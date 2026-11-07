“Bravi, bravi, bravi”, gli applausi ironici di Rivola dopo l’incidente tra Marquez-Bezzecchi e la decisione dei giudici

Purtroppo è durato solamente tre giri ed una curva l’atteso duello tra Marc Marquez e Marco Bezzecchi nella Sprint del Gran Premio del Qatar 2026, ventesimo e terzultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Al Lusail International Circuit i due grandi favoriti del weekend si sono dati battaglia per la vittoria nella manche del sabato su distanza ridotta, arrivando però presto al contatto con la conseguente caduta del Bez.

Il romagnolo dell’Aprilia aveva provato una manovra di sorpasso rischiosa e aggressiva ma tutto sommato corretta nel momento in cui Marquez ha allungato leggermente la traiettoria alla staccata di curva 1, cucendosi al cordolo e percorrendo meno metri nel tentativo di superare l’avversario spagnolo con l’incrocio. Marc si è accorto però troppo tardi della presenza all’interno della RS-GP, non rialzando in tempo la sua Ducati e non riuscendo quindi ad evitare la collisione.

L’impatto ha avuto come conseguenza la scivolata ed il ritiro di Bezzecchi, mentre il 33enne catalano è rimasto in piedi potendo proseguire la sua corsa e arrivando al traguardo in prima posizione davanti a Fabio Di Giannantonio e Jorge Martin. Lo Stewards Panel ha analizzato l’episodio optando per un nulla di fatto e valutando l’episodio un semplice incidente di gara.

Una decisione che non ha reso felice un uomo su tutti, Massimo Rivola, che ha reagito con un applauso ironico pronunciando nel frattempo un sarcastico: “Bravi, bravi, bravi“. Vedremo se il CEO di Aprilia Racing ribadirà il suo dissenso anche a freddo, parlando con i media, o se correggerà almeno in parte il tiro facendo un passo indietro.