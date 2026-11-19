Sei italiani si sono qualificati ai quarti di finale degli Europei U23 di boxe, in corso di svolgimento sul ring di Porec (Croazia), e saranno impegnati tra venerdì 20 e sabato 21 settembre negli incontri che apriranno le porte della zona medaglie nella rassegna continentale di categoria che chiuderà l’attività internazionale di questa annata agonistica.

Vincenzo Guida ha avuto la meglio sul ceco Koci per 4-0 tra i +90 kg e ora sfiderà il belga Ionita. Maria Laura Perrotta sarà chiamata al confronto con l’irlandese Lawless tra le 70 kg. Fabiola Liberali debutterà ai quarti contro l’ucraina Nekrasova tra le 60 kg. Ginevra Muzzi esordirà direttamente ai quarti di finale nella categoria fino a 57 kg, fronteggiando la turca Benek.

Salvatore Attrattivo ha regolato il greco Tsimpolizora per 4-1 tra i 50 kg e ora incrocerà l’ucraino Sliakhovyi. Sara Calvani ha avuto la meglio sulla serba Dzida per 5-0 tra le 51 kg e ora affronterà la turca Yalgettekin.