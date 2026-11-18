Sostanzialmente è l’ultima speranza, già oggi, per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. I due azzurri devono battere Christian Harrison e Neal Skupski nella seconda sfida a loro disposizione in queste ATP Finals, l’ultimo loro torneo insieme, per tenere insieme le loro speranze.

Sono tre i precedenti tra le due coppie in questa composizione, con due successi a favore della coppia azzurra, il più importante dei quali arrivato agli Internazionali d’Italia. Data la classifica del girone intitolato a Mark Woodforde, nei fatti questo è un vero dentro o fuori sia per l’una che per l’altra coppia. E, di conseguenza, un dentro o fuori per l’ultimo di tre tentativi da parte dei due italiani di vincere assieme le Finals.

Il match tra Simone Bolelli e Andrea Vavassori e Christian Harrison e Neal Skupski si giocherà oggi alle ore 11:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA BOLELLI/VAVASSORI-HARRISON/SKUPSKI OGGI

Mercoledì 18 novembre

Inalpi Arena

Ore 11:30 Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [5]-Harrison (USA)/Skupski (GBR) [2] – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA ATP FINALS 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport