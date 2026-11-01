BMX, Coppa del Mondo: successi di Claessens e Rencurel nell’ultimo atto a Sarasota. Azzurri lontani dal podio

Una stagione lunga e faticosa è giunta al termine. Sarasota, negli Stati Uniti, ospita il round 10 dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di bmx. Nelle gare della categoria élite trionfano la svizzera Zoe Claessens e il francese Jeremy Rencurel. Gli azzurri chiudono lontani dal podio.

La Francia conquista il successo grazie a Jeremy Rencurel che chiude la sua prova con 32.433 davanti al connazionale Evan Carmona, secondo in 32.647, e al colombiano Mateo Garcia Carmona, terzo in 33.120. Si ferma negli ottavi la corsa di Marco Radaelli, quinto nella seconda serie con 34.382, e di Pietro Bertagnoli, quinto nella sesta serie con 34.172.

Nella categoria élite femminile prova di forza della svizzera Zoe Claessens che taglia il traguardo in prima posizione con il tempo di 35.351. L’elvetica precede nettamente l’olandese Laura Smulders, seconda in 35.678 e la neozelandese Leila Walker, terza con 36.480. L’azzurra Francesca Cingolani Ferreira chiude in diciottesima posizione con 37.427.

Nella finale della categoria Under 23 femminile il successo sorride alla britannica Freia Challis che chiude la sua prova tagliando il traguardo in 35.693. Completano il podio la statunitense Deirin Merten, seconda in 36.370, e la rappresentante degli Atleti Individuali Neutrali Maya Savina, terza con 37.303. Deve accontentarsi della ventunesima posizione Marika Gaiazzi.

Nell’ultimo atto della categoria under 23 maschile la Francia detta legge. Matteo Faure taglia il traguardo per primo con il tempo di 32.905 davanti al connazionale Titouan Faure, secondo in 33.234. Completa il podio il belga Yorgi Piccart che termina la sua prova in terza posizione con il crono di 33.373. Marco Del Tongo esce ai quarti di finale e chiude in trentaquattresima posizione.