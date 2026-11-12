Binaghi: “Sentiamo Torino come casa. Anche quest’anno è stata una grande stagione per il tennis italiano”

Le ATP Finals hanno conosciuto il percorso dell’edizione 2026. Il sorteggio dei tornei di singolare e di doppio si è svolto presso il Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino al termine della conferenza stampa di presentazione dell’evento, occasione in cui è intervenuto Angelo Binaghi.

Il presidente della FITP ha colto l’occasione per ribadire il legame ormai sempre più stretto con la città di Torino e ha tracciato il bilancio dell’annata che si avvia alla conclusione. Il numero uno del tennis nostrano ha evidenziato come anche il 2026 abbia rappresentato una grande stagione per il movimento tricolore.

Sulla presenza italiana nell’edizione 2026 e sui numeri da record in termini di partecipazione: “Le Nitto ATP Finals sono diventate uno degli eventi più importanti del panorama sportivo internazionale e rappresentano un motivo di grande orgoglio per il tennis italiano. Anche quest’anno sarà di fatto un tutto esaurito, a conferma di un entusiasmo e di una partecipazione straordinari. In questa edizione avremo il piacere di vedere Flavio Cobolli al suo debutto tra i migliori otto giocatori del mondo, mentre Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno ancora una volta protagonisti nel doppio, alla terza qualificazione consecutiva come coppia”.

Sul feeling con Torino e l’ennesima grande stagione del tennis italiano: “Torino ormai la sentiamo come casa nostra. Siamo partiti da qui ed è qua che ogni anno tiriamo le somme di un successo inarrestabile. È un posto che ci porta molta fortuna. Anche quest’anno è stata una grande stagione per il tennis italiano. Complimenti a Sara Errani e Jasmine Paolini, già in semifinale alle WTA Finals”.

Sul percorso compiuto dal tennis azzurro dal 2019: “Se nel 2019 qualcuno ci avesse detto che nei primi cinque anni delle ATP Finals in Italia avremmo vinto due titoli e qualificato quattro giocatori diversi (Sinner, Musetti, Berrettini e Cobolli, ndr), nessuno di noi ci avrebbe creduto. È una meravigliosa sorpresa, centrale per il successo di questa manifestazione”.