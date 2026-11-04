Berrettini-Alcaraz ATP Parigi: programma, orario, come vederla in tv e streaming

Matteo Berrettini affronterà Carlos Alcaraz agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi: dopo aver sconfitto lo statunitense Brandon Nakashima (testa di serie numero 14 del tabellone) e il francese Ugo Humbert, il tennista italiano se la dovrà vedere con il fuoriclasse spagnolo, reduce dal successo contro lo statunitense Alex Michelsen in due set.

L’appuntamento è per giovedì 5 novembre, sarà il quarto incontro sul Campo Centrale a partire dalle ore 11.00 e non prima delle ore 19.00: ad aprire il programma di giornata sarà il confronto tra lo statunitense Tommy Paul e il francese Quentin Halys, a seguire ci sarà spazio per il match tra lo statunitense Ben Shelton e il francese Arthur Rinderknech, poi il confronto tra Lorenzo Musetti e il francese Luca Van Assche prima della discesa in campo del romano.

Il 30enne sfiderà il 23enne, andando a caccia della grande impresa contro l’attuale numero 3 del mondo. Il numero 43 del ranking ATP è sotto per 3-1 nei precedenti, ma l’ultimo risale al 2023 agli ottavi di Wimbledon. In palio la qualificazione ai quarti di finale, che si potrebbe disputare contro lo statunitense Taylor Fritz.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettin-Alcaraz, ottavo di finale del Masters 1000 di Parigi. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205); prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-ALCARAZ, OTTAVI ATP PARIGI

Giovedì 5 novembre

Quarto match a partire dalle ore 11.00 e non prima delle ore 19.00 Matteo Berrettini vs Carlos Alcaraz – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale, si giocheranno nell’ordine: Paul-Halys, Shelton-Rinderknech, Musetti-Van Assche. A seguire, e non prima delle ore 19.00, toccherà a Berrettini.

PROGRAMMA BERRETTINI-ALCARAZ: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.