Basket, Napoli vince il derby con Trento e rimane imbattuta in EuroCup

Continua la straordinaria cavalcata del Napoli Basketball in EuroCup. La squadra di Jasmin Repesa ha conquistato la sua sesta vittoria consecutiva, battendo nel derby italiano la Dolomiti Energia Trento per 90-79. Napoli è ancora imbattuta in campo europeo e guida ovviamente il gruppo C, mentre per Trento si tratta della quarta sconfitta a fronte di soli due successi.

Una Napoli trascinata sicuramente dai 20 punti di Jahmi’us Ramsey e anche dalla quasi doppia doppia di Zachary Seljaas, che ha messo a referto 18 punti e 9 rimbalzi. Importanti anche i 16 punti di Jack White e gli 11 di Jeffrey Dowtin. A Trento non sono bastati i 18 punti di Jordan Bayehe e i 13 di Alessandro Bertini.

Dopo un avvio di match equilibrato, Trento riesce a trovare un primo allungo con i canestri di Olivari e Bayehe che valgono il +7 (10-17). La panchina di Napoli, però, guida la reazione dei padroni di casa, che non solo pareggiano, ma passano anche in vantaggio, chiudendo avanti alla prima sirena sul +3 (24-21). Petruccelli porca subito Napoli sul +8, ma Trento torna sotto con un ottimo Bertini che porta la Dolomiti sul -3 (31-28). Olivari e Bayehe guidano anche Trento al vantaggio, con gli ospiti che sono poi avanti all’intervallo di due punti (37-39).

Charlie Brown porta Trento sul +6 in apertura di terzo quarto (38-44), ma prima Ramsey e poi White permettono a Napoli di arrivare sul -1 (47-48). Dal 51-47 per la Dolomiti, però, si apre un clamoroso parziale di 15-0 che ribalta completamente l’inerzia della partita. Napoli si presenta negli ultimi dieci minuti avanti addirittura di undici punti (65-54). Ancora Bertini prova a dare una scossa a Trento, riportandola sul -7 (72-65), ma Napoli risponde subito e ritorna sul +12 con la tripla di Petrucelli. La squadra di Repesa amministra il vantaggio fino all’ultima sirena e chiude 90-79.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

NAPOLI BASKETBALL – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 90-79 (24-21, 13-18, 28-15, 25-25)

Napoli: Spissu 7, Seljaas 18, Dowtin 11, Faggian, Petrucelli 10, Sankare, White 16, Tarczewski 2, Caruso 6, Ramsey 20

Trento: D.Brown 7, C.Brown 14, Bertini 13, Niang, Olivari 13, Forray, Bayo 2, Mawugbe 4, Bigelow 2, Bayehe 18, Medina Bouza 6