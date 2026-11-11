Basket, la BC Roma batte in casa Ulm e torna al successo in EuroCup

Torna alla vittoria la BC Roma nel settimo turno dell’EuroCup 2026-2027. Dopo tre sconfitte consecutive, la squadra della capitale reagisce battendo in casa i tedeschi di Ulm 83-78, al termine di un match equilibrato condotto quasi sempre dalla formazione italiana, abile nel finale anche a rispondere ai tentativi di rimonta avversari. Per la BC arriva così il terzo successo europeo (tutti casalinghi), grazie anche ad un Gerald Ayayi da 17 punti e 6 rimbalzi. Nico Mannion chiude con 12 punti, 5 rimbalzi e 5 assist.

Sono i tedeschi a segnare i primi punti della partita portandosi sul +3 con la tripla di Atamna. Roma trova con Flowers il primo sorpasso, ne seguono minuti di digiuno interrotti con dal canestro di Rataj per il +3 ospite. Ayayi segna il -1 romano ma Ulm non sbaglia dalla lunetta (+5). Atamna sigla il +7 e nuovamente Ayayi accorcia. Al termine di un primo quarto con ritmi molto blandi sono gli ospiti ad essere avanti 11-15.

Ad inizio frazione Mannion e Ayayi sono gli artefici del nuovo sorpasso dei padroni di casa ma Fischer ed i liberi di Traore riportano subito avanti i tedeschi. Con Simonovic la BC si avvicina nuovamente e con i liberi di Strautins arriva il pareggio a quota 25. La squadra della capitale sfrutta bene i tiri liberi grazie a Stevenson ma Rataj tiene in scia i tedeschi (-1). A fine primo tempo Roma è avanti 35-34.

La ripresa riparte con lo stesso equilibrio del secondo quarto. Ulm si tiene sempre avanti ma le triple consecutive romane (due delle quali di Mannion) valgono il +6. Poi è Ayayi a piazzare quattro punti di fila e con Stevenson la BC vola sul massimo vantaggio (+11). Nei minuti finali entra in scena Olynyk, autore di sei punti consecutivi. A 10′ dalla fine la squadre della capitale conduce per 62-50.

Nel quarto finale Ulm prova a reagire ma la compagine italiana resta avanti grazie ad Ayayi. La tripla di Watson vale il +17 ma i tedeschi si riavvicinano con un parziale di 6-0 (-11). Alla tripla di Watson rispondono quelle ospiti di Faye e di Schimdt ma è il solito Ayayi a segnare il +10 che fa respirare Roma. Schimdt tiene accese le speranze dei tedeschi ma Simonovic e Mannion segnano il +11 a 2’36” dalla sirena. Ulm non molla, segna sette punti di fila per il -4 a 38″ dalla fine ma il libero di Davis Jr mette il punto esclamativo sulla vittoria romana.