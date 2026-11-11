Basket, continua la striscia di vittorie di Napoli. Battuti in trasferta i tedeschi del Chemintz

Continua l’inarrestabile cavalcata di Napoli nell’EuroCup 2026-2027. La squadra partenopeo conferma il grande avvio stagionale battendo in trasferta anche Niners Chemintz con un netto 90-112, al termine di una partita dominata dal secondo quarto in poi. Settimo successo consecutivo tra campionato e coppe per la squadra di Repesa che rimane imbattuta nella competizione europea (sette vittorie). Protagonisti del match Jeff Dowtin Jr e Jahmius Ramsey con 20 punti a testa.

Inizio subito convincente dei partenopei che si portano avanti con Tarczewski. I tedeschi si avvicinano con Williams ma Faggian tiene avanti di tre punti Napoli. Con la tripla di King arriva però il pareggio dei padroni di casa; i campani rispondono subito e con due triple di Ramsey e Dowtin si riportano sul +6. Il contro parziale dei tedeschi vale la nuova parità ma Petruccelli segna ancora dall’arco. Dopo 10′ Napoli è avanti 22-24.

La squadra italiana parte fortissimo nel secondo quarto ed in cinque minuti segna ben 18 punti. Il digiuno di Chemnitz viene interrotto dalle due triple di Smith (-12) e con Von Seckendorff i tedeschi si riportano sotto la doppia cifra di svantaggio. Dowtin torna a segnare e con la tripla di Spissu Napoli vola sul +15. Nel finale della frazione i partenopei sono incisivi anche in lunetta. All’intervallo lungo il punteggio recita 41-59 per i partenopei.

Nella ripresa c’è la reazione di Chemnitz che si riporta sotto con i canestri di Williams e King (-8). Napoli si affida principalmente alle percentuali di Ramsey ma i padroni di casa ormai hanno rimesso in piedi il match con i punti di Mikesell (-5). Petruccelli e Seljaas tengono avanti i campani che allungano nel finale con le triple di Spissu e Dowtin. I tedeschi hanno però il merito di rimanere in scia al match sfruttando i liberi. A fine terzo quarto Napoli è avanti 69-79.

Negli ultimi 10′ i partenopei danno lo strappo decisivo. Alla tripla di Dowtin risponde inizialmente quella di Smith ma con Caruso i campani volano sul +18. Atkins cerca di accorciare ma è ancora l’ala italiana a trovare la via del canestro. Seljaas è preciso da due e la tripla di Ramsey vale il +22 a 4′ dal termine. Nel finale le squadre si scompongono fino al definitivo 90-112.