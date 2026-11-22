C’è la Virtus Bologna in testa alla classifica in solitaria dopo la nona giornata. Bologna vince una partita incredibile contro la BC Roma, imponendosi al PalaDozza con il pirotecnico punteggio di 117-110. Sembrava una partita facile per Bologna, avanti anche di venti punti ed invece la BC ha saputo rimontare e poi è passata anche in vantaggio a poco più di un minuto dalla fine. A quel punto ci ha pensato il solito Marcus Carr (27 punti per lui alla fine), che ha trovato i canestri della vittoria. A Roma non basta la doppia doppia di Nico Mannion, che ha chiuso con 26 punti e 12 assist.

Arriva la prima sconfitta italiana di Luca Banchi sulla panchina di Milano. Dopo le due vittorie di fila in Eurolega, l’Olimpia non riesce a chiudere la settimana perfetta, perdendo in volata sul campo di una ritrovata Bertram Tortona per 83-80. Successo importante per i piemontesi che si rilanciano e vincono una partita che si era improvvisamente complicata nel finale. Avanti anche di dieci punti, la Bertram subisce la rimonta con Milano che rientra con le triple di Ricci e Hall fino anche al -2. Nel finale Tortona si affida ad Hubb, ma l’Olimpia ha ancora l’ultima chance, ma la spreca malamente non riuscendo praticamente a tirare per andare al supplementare. Per Tortona il migliore è Christian Vital con 14 punti, mentre per Milano ci sono 19 punti di Devon Hall.

Se la BC fa tanta fatica, totalmente diverso il momento della Maxima Roma. La squadra di coach Cotelli si rialza subito dopo il ko di Venezia e vince in casa contro la Nutribullet Treviso, raggiungendola proprio in classifica a quota 12 punti insieme a Milano. Finisce 108-91 per i capitolini, che fanno loro la partita soprattutto nel terzo quarto, trascinati soprattutto dai 28 punti di Aaron Holiday e dalle triple di Alibegovic nel momento decisivo.

Continua lo straordinario campionato della Tezenis Verona, che si impone 97-89 in casa contro la Apu Old Wild West Udine grazie ad un terzo quarto da 29-12. Protagonista indiscusso della partita uno strepitoso Federico Zampini, che firma il career high nel campionato italiano con 27 punti; mentre ad Udine non bastano i 23 punti di Raequan Battle.

In una domenica di sole vittorie casalinghe arriva anche quella nettissima della Openjobmetis Varese, che travolge la Reyer Venezia per 96-71 in un match sempre in controllo fin dal primo quarto, dove il migliore di Varese è stato Hunter Hale con 30 punti. Per Venezia solo due giocatori in doppia cifra con 12 punti di Leonardi Candi.

C’era anche lo scontro salvezza tra Scafati e Cantù. Sono i campani a spuntarla, nell’esordio in panchina di Antimo Martino. Vittoria per 83-67 in favore da parte della Longobardi che domina nel secondo tempo i lombardi, che restano ancora a 0 punti e con la panchina di Frank Vitucci che si fa sempre più bollente.

RISULTATI 9^ GIORNATA SERIE A BASKET 2026-2027

Trento – Napoli 100-86 (giocata ieri)

Trieste – Reggio Emilia 89-94 (giocata ieri)

Tortona – Milano 83-80

Scafati – Cantù 83-67

Maxima Roma – Treviso 108-91

Bologna – BC Roma 117-110

Verona – Udine 97-89

Varese – Venezia 96-71