Basket femminile, Schio fa visita a Roseto nella 6a giornata di Serie A1. La Reyer Venezia ospita la sorprendente Tortona

La Serie A1 di basket femminile è pronta a scendere in campo per la sesta giornata della regular season 2026-2027 che si disputerà interamente domani sabato 7 novembre per poi fermarsi dando spazio alla prima finestra delle Qualificazioni ad EuroBasket 2027 dove l’Italia affronterà la Slovenia in casa prima della doppia trasferta contro Austria e Lettonia: andiamo a presentare quindi cosa ci attende nel massimo campionato tricolore.

Il programma si aprirà alle ore 19:30 con la sfida tra l’Umana Reyer Venezia e l’Autosped G BCC Derthona Tortona, con entrambe le squadre reduci dai successi in ambito europeo e appaiate in classifica a quota 8 punti con la Reyer che ha una partita in meno. Le restanti sfide invece sono previste tutte in contemporanea alle ore 20:30, a cominciare dal match tra la RMB Brixia e la CLV-Limonta Costa Masnaga ancora a secco in questa stagione: chi vincerà infatti troverà quindi la prima vittoria dell’anno.

La Famila Wuber Schio campione d’Italia in carica fa visita alla People Strategy Panthers Roseto, con le scledensi ancora imbattute in cinque giornate fin qui disputate. In cerca di riscatto invece La Molisana Magnolia Campobasso che attende tra le mura amiche la Geas Sesto San Giovanni terza forza al pari della Derthona Tortona. L’O.ME.P.S. Battipaglia ospita la Logiman Broni, con le due compagini che puntano a reagire dopo le sconfitte subite nell’ultimo turno. Completa il programma il confronto tra l’Alama San Martino di Lupari e l’altra neo-promossa ovvero la Ladies Libertas Livorno.