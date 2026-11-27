Parallelamente a Italia-Turchia, dove l’eco del PalaEur non arrivava, è giunto quello della Svyturio Arena di Klaipeda, in Lituania. Qui la selezione baltica ha sconfitto senza troppi problemi quella della Serbia, una Serbia ancora priva di diversi giocatori di livello di Eurolega. Mai davvero in discussione il 97-78 da parte dei lituani, con Margiris Normantas autore di 24 punti, Ignas Bradzeikis di 16 e con gli 8 e 10 rimbalzi di Marek Blazevic.

A guidare la Serbia, fondamentalmente, due dei tre big annunciati di serata, vale a dire Alen Smailagic con 24 punti (e 10/12 dalla lunetta) nonché Aleksa Avramovic con 11, anche se il suo è un caso particolare visto che ha tirato molto male dal campo (5/16). In mezzo i 14 anche di Lazar Stefanovic, una delle note più positive trovate da Dusan Alimpijevic in una giornata giocoforza difficile.

Ma la Serbia che vedremo a Belgrado, così come l’Italia che vedremo all’ex Pionir, non sarà questa. Vedrà, infatti, l’impiego anche di giocatori che abbiamo imparato a conoscere in qualche caso molto bene come Marko Guduric. Ma ci dovrebbero essere anche altri nomi importanti, da Filip Petrusev a Vasilije Micic, da Ognjen Dobric a Vladimir Lucic.

Tutte figure che hanno un background importante in Eurolega e oltre, e del resto era già noto che la Serbia che si sarebbe vista contro l’Italia avrebbe avuto molto da farsi temere. Il tutto con il calore dell’Aleksandar Nikolic Hall a fare da contorno, e parliamo di un palasport che, in versione Partizan o Stella Rossa, è stato tante volte fattore in grado, da solo, di ribaltare partite. Sarà questa la situazione in cui l’Italia dovrà tentare di assicurarsi la seconda vittoria della seconda fase, che sarebbe molto importante perché permetterebbe di avere del margine in vista dell’ultima finestra, dato che la Lituania sarà pure a due vittorie virtuali di distanza, ma appunto bastano due successi dei baltici in più rispetto agli azzurri in queste ultime tre partite per spegnere le speranze iridate.