Prima giornata dell’Australian PGA Championship chiusa da pochi istanti. Il torneo inaugurale della nuova stagione sul Dp World Tour che si sta disputando a Sydney sul percorso del The Lakes Golf Club, vede in testa Haydn Barrow, uno dei tanti giocatori di casa presenti questa settimana per l’evento. Il 30enne, attualmente al 560esimo posto della classifica mondiale, ha chiuso con un giro in -8 (64 colpi) che lo ha catapultato al vertice del leaderboard con 2 colpi di vantaggio sugli inseguitori, il neozelandese Kobori Kazuma e l’americano MJ Maguire.

Tuttavia, sono ben 7 i golfisti appaiati in T4 a -5. Tra questi anche alcuni volti noti come i cinesi Ashun Wu e Wenyi Ding (quest’ultimo secondo l’anno scorso proprio qui in Australia dietro allo spagnolo David Puig), l’australiano Cam Davis e il tedesco Nicolai Von Dellingshausen. Leaderboard, dunque, che regala qualche sorpresa dopo le prime 18 buche. Tra i favoriti alla vigilia, il più alto in classifica è Min Woo Lee, attualmente in T11 a -4 insieme al neozelandese Daniel Hillier. Diciottesima piazza per il campione in carica Puig e il nordirlandese Tom McKibbin mentre Alex Noren e Adam Scott sono rispettivamente in T26 a -2 e in T41 a -1.

Scorrendo la classifica, il primo degli azzurri è Matteo Cristoni. La new-entry del Dp World Tour ha chiuso il primo round con 3 bogey e 4 birdie per un totale di 71 colpi (-1), score che gli vale la T41 momentanea. Dietro di due colpi invece Filippo Celli che con due bogey, 1 doppio e 3 birdie consegna un +1 (73) che lo relega in T93. Indietro anche Edoardo Molinari che con 3 bogey, 1 doppio e 3 birdie chiude in 74 colpi (+2) per una provvisoria T108. Il torneo, tuttavia, è ancora lungo e gli score, per il momento, non sono troppo bassi, motivo per cui c’è ancora spazio per rimontare. Al momento il taglio sarebbe posto intorno al par.