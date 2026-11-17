Ipotecata ormai il 2026 è già tempo per Andrea Kimi Antonelli di concentrarsi verso la prossima stagione. L’italiano ha più volte sottolineato la volontà di concludere in bellezza gli ultimi appuntamenti ma la testa è indubbiamente proiettata agli obiettivi del 2027. Il nuovo campione del mondo potrà contare su una scuderia che è tornata quest’anno a vincere il Mondiale costruttori, interpretando perfettamente il nuovo regolamento.

La missione sarà quella di continuare a fare la voce grossa anche nella prossima stagione che presenterà alcune novità sul piano regolamentare (power unit, aerodinamica e gomme) che potrebbero rimescolare le carte in tavola. Il bolognese, come riportato da Formula Passion, ha così commentato i cambiamenti futuri nella F1: “Sono modifiche che avranno un impatto abbastanza evidente sulle macchine. Comporteranno una perdita di carico aerodinamico”. Entrando nel tecnico sulla questione delle restrizioni aerodinamiche: “Ovviamente i team stanno già lavorando per recuperare quella perdita, però sicuramente sarà diverso”.

Sull’impatto che queste modifiche potrebbero avere sulle monoposto: “Ad esempio, proibiranno l’aletta dietro allo scarico [l’FTM], che anche se non sembra fa tantissimo, dà tanto carico. Sotto al fondo, poi, verrà anche ridotta la parte anteriore del plank, quindi sono modifiche che avranno un impatto sulla macchina. Sarà un po’ come ripartire da zero”.

Il punto interrogativo: “A livello aerodinamico la macchina sarà diversa, non sappiamo bene che comportamento avrà. È entusiasmante, perché anche se tecnicamente il regolamento del prossimo anno è lo stesso, sarà come ripartire da zero. Cambierà di nuovo un po’ il tutto e sarà interessante vedere chi sarà riuscito a recuperare quella perdita di carico e magari chi avrà fatto un lavoro migliore e ne avrà trovato ancora di più”.

Proseguendo sulle novità che riguardano le gomme: “Bisogna vedere come si comporteranno le macchine. Le gomme posteriori saranno uguali a quelle di quest’anno, mentre quelle anteriori cambieranno un po’ in termini di struttura”. Concludendo con la consapevolezza che la stagione futura potrebbe essere totalmente diversa da quella vissuta: “Sarà molto interessante e sarà importante prepararsi nel miglior modo possibile per arrivare ancora una volta più pronti degli altri”.