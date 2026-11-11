Andrea Capobianco: “Dobbiamo pulire alcune cose a livello difensivo. Verona e Panzera non si erano allenate”

Soddisfazione sia per la vittoria dell’Italia nella prima delle qualificazioni agli Europei 2027 che per come arriva, contro la Slovenia e in una vera e propria situazione di emergenza tecnica. Questo 67-62 rappresenta un mattone davvero di grande importanza, come si evince dalle parole dei protagonisti.

La prima a parlare ai microfoni di Sky è Lorela Cubaj: “Partita molto intensa, loro squadra molto buona e ci hanno messo in difficoltà. Potevamo essere un po’ più precise, qualche errore banale, ma Pasa ha messo liberi importantissimi. Sono contenta che l’abbiamo portata a casa. Prima volta dopo tanti anni che gioco a Terni, sono contenta che sono rimasta lì con la testa perché era abbastanza difficile all’inizio. Mi hanno coinvolta, poi sono una persona che prende molta energia in difesa e mi sono caricata da questo punto di vista. Abbiamo inizialmente fatto errori banali in difese, dobbiamo poi migliorare ai liberi perché sono stati un po’ il tallone d’Achille di questa partita“.

Queste invece le parole di Andrea Capobianco, che rivela altri dettagli importanti per capire la partita: “Penso che le ragazze abbiano fatto qualcosa che non raccontiamo. Verona mai allenata, Panzera mai allenata, le ragazze andavano aiutate e incoraggiate in tutti i modi. Anche oggi Giacchetti ha esordito. Certo dobbiamo pulire alcune cose, molti errori a livello difensivo, abbiamo tutto per difendere in modo migliore“.

E poi un altro tipo di riflessione: “Penso che nella vita bisogna avere coraggio in certi momenti. Tirare e non aver paura dell’errore è molto importante, sapendo che fa parte della vita. Ultimamente ho fatto tante statistiche su quante italiane fanno certi tiri in certi momenti. Sono poche. Queste ragazze meritano tanto, devono avere il coraggio anche di sbagliare e non fermarsi, riprendere a giocare“.