Ana Maria Barbosu squalificata! Lungo stop della divisione antidoping: fermato il bronzo olimpico

La Divisione Antidoping del Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS ADD) ha confermato che la ginnasta rumena Ana Maria Barbosu ha commesso una violazione delle norme antidoping (ADRV) derivante da tre mancate comunicazioni della propria ubicazione nell’arco di dodici mesi. Si tratta dei noti whereabouts: gli atleti di rilievo internazionale sono tenuti a fornire informazioni sui propri spostamenti in ottica controlli a sorpresa, se per tre volte non risulta corrispondenza tra quanto dichiarato e l’effettiva presenza in luogo, oppure non viene effettuata alcuna comunicazione, si commette un’infrazione.

Barbosu è stata accusata dall’ITA di una violazione delle norme antidoping ai sensi dell’articolo 2.4 delle Norme Antidoping della World Gymnastics e, a seguito del processo di gestione dei risultati condotto dall’ITA per conto di World Gymnastics, la questione è stata sottoposta al CAS per la decisione. L’atleta ha contestato il verificarsi di due delle tre omissioni relative alla comunicazione della propria ubicazione e ha sostenuto che non dovesse esserle imposta alcuna sospensione.

Dopo aver ascoltato le parti, il giudice unico ha ritenuto che l’atleta avesse commesso una violazione delle norme antidoping (ADRV) per aver omesso di comunicare la propria ubicazione in tre occasioni nell’arco di dodici mesi e ha inflitto una squalifica di due anni a decorrere dalla data della sospensione provvisoria (ovvero il 5 maggio 2026) fino al 4 maggio 2028.

La 20enne conquistò la medaglia di bronzo al corpo libero alle Olimpiadi di Parigi 2024 e nel 2025 si laureò Campionessa d’Europa nello stesso attrezzo, oltre a salire sul terzo gradino del podio alla trave, nell’all-around e alle parallele asimmetriche. Ora potrà rientrare soltanto in extremis in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028, che andranno in scena un paio di mesi dopo il termine della squalifica.