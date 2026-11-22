Alex Vinatzer non è riuscito a dare continuità agli ottimi risultati di inizio stagione, incappando in un passo falso nello slalom di Gurgl valevole come terza gara della Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2026-2027. L’uomo di punta del gruppo azzurro delle specialità tecniche è uscito nella prima manche odierna sulla pista austriaca, perdendo la possibilità di marcare punti pesanti avendo potuto usufruire di un buon pettorale (il 13).

Il 27enne altoatesino, settimo nel gigante inaugurale di Soelden e quinto con una super rimonta tra i rapid gates a Levi, era stato inserito nel primo gruppo di merito (nella fascia dall’8 al 15) in quel di Gurgl grazie all’assenza del lungodegente austriaco Manuel Feller. Nonostante lo “zero” di oggi, Vinatzer è rimasto al 16° posto della WCSL di slalom ma nella prossima gara tra i pali stretti rischia di venire estromesso dal primo gruppo.

Feller, 12° nella World Cup Starting List di specialità tramite il ranking protetto, sta recuperando da un lungo stop per problemi alla schiena ma fino ad alcuni giorni fa si ipotizzava un possibile rientro alle competizioni già a Gurgl che è poi saltato. Il prossimo slalom in calendario si terrà sulle nevi della Val d’Isere il 13 dicembre, quindi è plausibile di rivedere in azione in quel contesto il campione mondiale 2017.

Se Feller dovesse tornare in gara, e nel frattempo fossero presenti anche tutti gli altri atleti presenti nella top15 della WCSL, allora “Vinny” sarebbe costretto a partire con il 16 nello slalom della Val d’Isere senza avere la chance di pescare un pettorale tra l’8 ed il 15.