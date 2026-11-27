Prosegue la prima tappa della stagione 2026-2027 della Coppa del Mondo di biathlon: oggi, venerdì 27 novembre, a Kontiolahti, in Finlandia, andrà in scena la 15 chilometri individuale femminile, che prenderà il via alle ore 16.15 italiane.

Saranno 103 le atlete al via, tra i quali ben sei azzurre: Hannah Auchentaller partirà con il numero 27, Michela Carrara con il 39, Lisa Vittozzi con il 42, Martina Trabucchi con il 65, Fabiana Carpella con il 73, e Samuela Comola con il 79.

La 15 km individuale femminile, valida per la prima tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di biathlon a Kontiolahti, in Finlandia, non godrà di diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurovision Sport, infine OA Sport offrirà la Diretta Live testuale della gara.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON KONTIOLAHTI

Venerdì 27 novembre

Ore 16.15: 15 km individuale femminile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON KONTIOLAHTI 2026: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST INDIVIDUALE FEMMINILE BIATHLON KONTIOLAHTI 2026

1 TODOROVA Milena BUL 1998 16:15:30 1

2 TRAUBAITE Judita LTU 2000 16:16:00

3 LIE Lotte BEL 1995 16:16:30

4 DE BESCHE Anne DEN 2000 16:17:00

5 ANDERSON Lucinda USA 2000 16:17:30

6 JISLOVA Jessica CZE 1994 16:18:00

7 PARADIS Pascale CAN 2002 16:18:30

8 ARNEKLEIV Juni NOR 1999 16:19:00

9 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 16:19:30

10 KINK Julia GER 2004 16:20:00

11 REPINC Lena SLO 2003 16:20:30

12 STREMOUS Alina MDA 1995 16:21:00

13 ZDOUC Dunja AUT 1994 16:21:30

14 GUIGONNAT Gilonne FRA 1998 16:22:00

15 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 16:22:30

16 ERMITS Regina EST 1996 16:23:00 B

17 HAMALAINEN Inka FIN 2005 16:23:30 1

18 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 16:24:00 B

19 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 16:24:30 1

20 KLEMENCIC Polona SLO 1997 16:25:00 B

21 MEIER Lea SUI 2001 16:25:30 1

22 IRWIN Deedra USA 1992 16:26:00 B

23 BENDIKA Baiba LAT 1991 16:26:30 1

24 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 2000 16:27:00 B

25 KAPUSTOVA Ema SVK 2002 16:27:30 1

26 BASERGA Amy SUI 2000 16:28:00 B

27 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 16:28:30 1

28 TANNHEIMER Julia GER 2005 16:29:00 B

29 TOMINGAS Tuuli EST 1995 16:29:30 1

30 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1999 16:30:00 B

31 DIMITROVA Valentina BUL 2003 16:30:30 2

32 HETTICH-WALZ Janina GER 1996 16:31:00 B

33 BLEIDELE Elza LAT 2005 16:31:30 2

34 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 16:32:00 B

35 BOTET Paula FRA 2000 16:32:30 2

36 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 16:33:00 B

37 LEVINS Chloe USA 1998 16:33:30 2

38 HALVARSSON Ella SWE 1999 16:34:00 B

39 CARRARA Michela ITA 1997 16:34:30 2

40 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 16:35:00 R

41 KOZICA Anika CRO 1997 16:35:30 2

42 VITTOZZI Lisa ITA 1995 16:36:00 R

43 NORDQVIST Johanna SWE 2000 16:36:30 2

44 KIRKEEIDE Maren NOR 2003 16:37:00 R

45 JAKIELA Joanna POL 1999 16:37:30 2

46 MAGNUSSON Anna SWE 1995 16:38:00 R

47 ANDEXER Anna AUT 2003 16:38:30 2

48 VOIGT Vanessa GER 1997 16:39:00 R

49 MOSER Nadia CAN 1997 16:39:30 2

50 BENED Camille FRA 2000 16:40:00 R

51 PAVLU Katerina CZE 2003 16:40:30 2

52 yr JEANMONNOT Lou FRA 1998 16:41:00 R

53 ZUK Kamila POL 1997 16:41:30 2

54 MICHELON Oceane FRA 2002 16:42:00 R

55 FICHTNER Marlene GER 2003 16:42:30 2

56 OEBERG Elvira SWE 1999 16:43:00 R

57 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 16:43:30 2

58 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 16:44:00 R

59 LEINAMO Sonja FIN 2002 16:44:30 2

60 MINKKINEN Suvi FIN 1994 16:45:00 R

61 LEHTONEN Venla FIN 1995 16:45:30 2

62 SIMON Julia FRA 1996 16:46:00 R

63 KUELM Susan EST 1996 16:46:30 2

64 GANDLER Anna AUT 2001 16:47:00

65 TRABUCCHI Martina ITA 2002 16:47:30

66 HRISTOVA Lora BUL 2003 16:48:00

67 GASPARIN Aita SUI 1994 16:48:30

68 REMENOVA Maria SVK 2000 16:49:00

69 SKAR Siri NOR 2003 16:49:30

70 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 16:50:00

71 JUPPE Anna AUT 1999 16:50:30 3

72 JANKA Erika FIN 1995 16:51:00

73 CARPELLA Fabiana ITA 2004 16:51:30

74 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 1991 16:52:00

75 STEINER Tamara AUT 1997 16:52:30

76 MAKA Anna POL 1992 16:53:00

77 METTLER Lydia SUI 1996 16:53:30

78 TARASIUK Tetiana UKR 2005 16:54:00

79 COMOLA Samuela ITA 1998 16:54:30

80 REMENOVA Zuzana SVK 2000 16:55:00

81 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 16:55:30

82 WEIDEL Anna GER 1996 16:56:00

83 FREED Margie USA 1997 16:56:30

84 KAASIK Hanna-Brita EST 1999 16:57:00 G

85 BULINA Sandra LAT 2001 16:57:30

86 HORODNA Olena UKR 2004 16:58:00

87 RAKISHEVA Aisha KAZ 2002 16:58:30

88 PENDRY Shawna GBR 2002 16:59:00

89 KLIMINA Darya KAZ 1989 16:59:30

90 DUPONT Chloe GBR 2003 17:00:00

91 KINYBAYEVA Laura KAZ 2001 17:00:30

92 JANDUROVA Lucie CZE 2007 17:01:00

93 JUNG Jumi KOR 1997 17:01:30

94 CASERMAN Manca SLO 2006 17:02:00

95 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 2001 17:02:30

96 BARAUSKIENE Lidija LTU 1999 17:03:00

97 BOUVARD Eve BEL 1999 17:03:30

98 DOLIDOVICH Darya BRT 2004 17:04:00

99 EMONTS Marisa BEL 2005 17:04:30

100 GOWLING Gillian CAN 1999 17:05:00

101 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 17:05:30

102 STRAKOVA Michaela SVK 2007 17:06:00

103 SEVER Ela SLO 2006 17:06:30