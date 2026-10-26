ATP Basilea 2026, Rune torna alla vittoria. Ruud vince soffrendo, avanti Vacherot

Si è alzato il sipario sul tabellone principale dell’ATP 500 di Basilea e questa prima giornata ha visto il ritorno alla vittoria nel massimo circuito dopo oltre un anno di Holger Rune. Il danese, che aveva comunque già riassaporato il piacere del successo in Coppa Davis, è uscito vincitore da una clamorosa battaglia di due ore e quaranta minuti di gioco contro il francese Quentin Halys, imponendosi con il punteggio di 6-4 6-7 7-6. Rune affronterà ora il vincente del match tra il polacco Hubert Hurkacz ed il belga Zizou Bergs.

Esordio sofferto e vincente per Casper Ruud, che ha battuto in rimonta il padrone di casa Dominik Stricker in tre set con il punteggio di 4-6 7-5 6-3 dopo un’ora e cinquantaquattro minuti di gioco. Il norvegese affronterà ora al secondo turno il portoghese Nuno Borges, che ha dominato contro il lucky loser svizzero Mika Brunold in due set con il punteggio di 6-3 6-1 in poco più di un’ora di gioco.

Giornata no per il tennis argentino, visto che sono arrivate due sconfitte. Il monegasco Valentin Vacherot ha infatti battuto Mariano Navone in due set per 6-3 7-6 ed affronterà il vincente del match tra lo spagnolo Rafael Jodar, numero tre del seeding, e il cileno Alejandro Tabilo. Buon esordio anche per il tedesco Daniel Altmaier, ripescato come lucky loser, che ha vinto in rimonta contro Juan Manuel Cerundolo per 6-7 7-6 6-4 dopo due ore e quarantadue minuti di gioco.

RISULTATI ATP BASILEA 2026 (26 OTTOBRE)

Borges (Por) b. Brunold (Sui) 6-3 6-1

Vacherot (Mon) b. Navone (Arg) 6-3 7-6

Altmaier (Ger) b. J.M Cerundolo (Arg) 6-7 7-6 6-4

Rune (Den) b. Halys (Fra) 6-4 6-7 7-6

Ruud (Nor) b. Stricker (Sui) 4-6 7-5 6-3