Vela, Medea Falcioni batte Maggetti ai Campionati Italiani. Tutti i titoli nazionali assegnati a Napoli

Ieri è andato ufficialmente in archivio a Napoli il Campionato Italiano Classi Olimpiche 2026, la “mini-Olimpiade” della vela azzurra che ha coinvolto in questa edizione ben 399 atleti per un totale di 347 imbarcazioni nelle acque del golfo partenopeo, già teatro recentemente delle regate preliminari di America’s Cup e pronte ad ospitare nel 2027 la 38ma Coppa America.

In contumacia degli equipaggi di punta Tita/Banti e Ugolini/Giubilei, sono Federico Figlia di Granara e Caterina Sedmak a laurearsi campioni nazionali nel Nacra 17 vincendo tutte e sette le prove disputate e precedendo sul podio overall Arto Hirsch/Sofia Borgia e Lorenzo Sirena/Flavia Maltagliati. Nel doppio maschile 49er trionfano i campioni mondiali junior Lorenzo Pezzilli/Tobia Torroni davanti a Zeno Valerio Marchesini/Leonardo Chistè e Jan Pernarcic /Bruno Festo, mentre tra i 49erFX è arrivato il successo delle siciliane Sofia Giunchiglia/Giulia Schio precedendo in classifica Jana Germani/Sveva Carraro e Alexandra Stalder/Silvia Speri.

Nel 470 misto conquistano il titolo tricolore Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini al termine di una sfida tirata con Elena Berta/Giulio Calabrò e Lisa Vucetti/Vittorio Bonifacio, secondi e terzi classificati. Epilogo thrilling nel singolo maschile ILCA 7, con Attilio Borio che si aggiudica la medaglia d’oro arrivando a pari punti dopo sette regate con Lorenzo Brando Chiavarini. Più netta l’affermazione nel singolo femminile ILCA 6 di Chiara Benini Floriani, capace di imporsi in cinque delle sette prove completate.

Nel windsurf cadono i favoriti, con il campione mondiale 2024 Nicolò Renna solo terzo e la campionessa olimpica in carica Marta Maggetti seconda mentre vengono incoronati Leonardo Tomasini (per un punto su Federico Alan Pilloni) e la baby prodigio classe 2010 Medea Falcioni. Nessuna sorpresa nel Formula Kite, con le vittorie del campione mondiale 2025 Riccardo Pianosi e al femminile di Tiana Laporte.