United Rugby Championship: Benetton-Glasgow, a Monigo i Leoni cercano la prima vittoria

Sabato 24 ottobre, alle 16.00 allo stadio di Monigo a Treviso, la Benetton ospita i Glasgow Warriors nel quarto turno della BKT United Rugby Championship 2026/27. Il confronto mette di fronte la seconda della classifica e una squadra penultima, ancora a secco di successi.

La Benetton di Wayne Pivac ha avuto un avvio di stagione da dimenticare: nessuna vittoria nei primi tre turni e un’altra sconfitta, 18-9 a Castres in Challenge Cup. A Llanelli i Leoni avevano condotto di 14 punti prima di farsi rimontare dagli Scarlets, battuti nel finale da un piazzato. Una buona notizia arriva dall’infermeria, con i rientri delle terze linee azzurre Lorenzo Cannone, al debutto stagionale, e Manuel Zuliani. Sarà anche la partita numero 100 in biancoverde per il capitano Michele Lamaro, che punta sul lavoro di mischia e touche, finora il punto di forza.

Il Glasgow di Franco Smith, primo al termine della regular season 2025/26 ma eliminato in semifinale dai Bulls, ha cominciato con il piede giusto: imbattuto, secondo dietro Edimburgo, con il 47-27 di sabato scorso a Sale in Champions Cup. In quella gara si sono messi in luce la maul, Kyle Steyn, Jamie Dobie e il debuttante Otavio Tuipulotu. Possibile esordio con i Warriors anche per l’ex capitano scozzese Jamie Ritchie, rientrato dopo un intervento chirurgico. Resta però il dubbio sulle trasferte in Italia, storicamente meno semplici: il Benetton ha aperto la scorsa stagione battendo i Warriors 33-11.

Per il Benetton la partita passa dalla disciplina e dal ritorno di Cannone e Zuliani nel pack. Ma il crollo nella ripresa a Llanelli suggerisce che sia la tenuta nei secondi tempi, più dei primi, a decidere la gara. Il pronostico è una vittoria Glasgow, con un margine ristretto se la Benetton regge sul piano fisico.