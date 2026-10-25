Sospiro di sollievo per Jorge Martin. Il pilota rimane in Asia dopo la caduta a Phillip Island. Malesia in vista?

Seppur con dovuta cautela, Jorge Martin può tirare un sospiro di sollievo. Il pilota spagnolo caduto questa mattina nella Sprint Race ha deciso di non fare rientro in Spagna come pianificato, rimanendo così in Asia probabilmente nella speranza di poter essere della partita in occasione del GP della Malesia, diciannovesimo atto del Motomondiale in programma la prossima settimana. La notizia è arrivata nella notte italiana tramite un comunicato stampa ufficiale inviato dall’Aprilia dopo tutti gli accertamenti del caso.

Per la precisione, l’iberico si è sottoposto ad una TC a Melbourne che ha evidenziato una frattura del radio in sede distale ma che ha scongiurato quello dell’ulna, esclusa dall’equipe medica. Anche per questo motivo, lo staff del pilota ha ritenuto non opportuno fare rientro in Europa e di aspettare ancora qualche giorno per capire il da farsi.

Quel che certo è che Martin volerà insieme al resto del gruppo di lavoro in quel di Sepang, con l’auspicio di poter correre. Circostanza questa che però dovrà essere vagliata a più livelli e ancora lontana dall’essere confermata. Come sempre accade in questi casi, il centauro sarà valutato giorno dopo giorno.

Ricordiamo che dopo l’out di Martin Marc Maquez si è preso il comando della classifica piloti con dieci punti in più rispetto al diretto rivale. Al terzo posto c’è invece Marc Bezzecchi a quota 315.