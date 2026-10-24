Sorteggio ATP Basilea 2026: Novak Djokovic vuole le Finals. Tanti pretendenti presenti per Torino

Dal 26 ottobre al 1° novembre, il torneo ATP 500 di Basilea sarà uno degli appuntamenti di maggiore interesse del circuito. Nella città che ha dato i natali a Roger Federer, i protagonisti del tennis internazionale si contenderanno un titolo prestigioso, spinti anche dalla necessità di raggiungere altri obiettivi stagionali. Su tutti, la qualificazione alle ATP Finals di Torino.

Tra coloro che aspirano a entrare nel gruppo dei “Maestri” figura sicuramente Novak Djokovic. Reduce dal successo di Pechino, il serbo tornerà a disputare il torneo svizzero sul veloce indoor dopo diversi anni di assenza, con l’obiettivo di alimentare le proprie speranze di qualificazione all’appuntamento di fine stagione in Italia.

Djokovic sarà una delle principali attrazioni della manifestazione, alla quale prenderà parte grazie a una wild card. Il campione di Belgrado esordirà contro il francese Ugo Humbert, avversario particolarmente insidioso su una superficie rapida e in condizioni indoor. Le prime due teste di serie saranno invece l’americano Ben Shelton e il francese Arthur Fils, anch’egli impegnato nella corsa verso le Finals.

Il livello tecnico del torneo si preannuncia elevato, grazie alla presenza di numerosi giocatori di qualità. Tra questi figurano lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, reduce dal successo nel Masters 1000 di Shanghai, e il connazionale Rafa Jodar, finalista in Cina e a sua volta coinvolto nella rincorsa alle ATP Finals. Basilea si candida così a offrire sfide di alto profilo, in un momento della stagione in cui ogni risultato può rivelarsi decisivo per definire gli equilibri della corsa all’ultimo grande appuntamento dell’anno.

TABELLONE ATP BASILEA 2026

(1) Ben Shelton USA vs Qualifier / Lucky Loser

(WC) Jerome Kym SUI vs Arthur Rinderknech FRA

Qualifier / Lucky Loser vs Qualifier / Lucky Loser

(WC) Stan Wawrinka SUI vs (8) Jiri Lehecka CZE

(WC) (4) Novak Djokovic SRB vs Ugo Humbert FRA

Qualifier / Lucky Loser vs (SE) Jan-Lennard Struff GER

Qualifier / Lucky Loser vs Nuno Borges POR

(WC) Dominic Stricker SUI vs (9) Casper Ruud NOR

(5) Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Zizou Bergs BEL

Holger Rune DEN vs Quentin Halys FRA

Valentin Vacherot MON vs Mariano Navone ARG

Alejandro Tabilo CHI vs (3) Rafael Jodar ESP

(6) Taylor Fritz USA vs Stefanos Tsitsipas GRE

Qualifier / Lucky Loser vs Denis Shapovalov CAN

Alex Michelsen USA vs Botic van de Zandschulp NED

Hubert Hurkacz POL vs (2) Arthur Fils FRA