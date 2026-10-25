Sollevamento pesi, assegnati i Mondiali 2029 e 2030: si torna in Russia per la rassegna iridata di uno sport olimpico

La IWF, la Federazione Internazionale del sollevamento pesi, ha annunciato l’assegnazione dell’organizzazione dei Mondiali senior del 2029 e del 2030, e la decisione farà certamente discutere, in quanto per la prima volta dalla sospensione del Comitato Olimpico Nazionale, si tornerà in Russia per la rassegna iridata di uno sport olimpico.

In un comunicato stampa, infatti, la IWF annuncia che per quanto riguarda la categoria senior, i Mondiali del 2029 si terranno ad Ahmedabad, in India, mentre Mosca, in Russia, ospiterà l’edizione del 2030. Inoltre nel 2028 i Mondiali si terranno a Pristina, in Kosovo, per la categoria Youth, ed a Caracas, in Venezuela, per la categoria Junior.

Al termine della votazione del Comitato Esecutivo, il Segretario Generale dell’IWF, José Quiñones, esprime soddisfazione: “Tutte le candidature ricevute erano eccellenti e siamo certi che i Campionati saranno un grande successo. Vale inoltre la pena sottolineare che tre di questi quattro Paesi, ovvero Kosovo, Venezuela ed India, organizzeranno un evento mondiale dell’IWF per la prima volta. Ciò dimostra che il nostro sport è in crescita a livello globale, e che ospitare le nostre competizioni è un obiettivo molto ambito da numerose Nazioni in tutto il mondo“.