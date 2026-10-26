Short track, World Tour Montreal 2026: programma, orari, tv, streaming

Dal 30 ottobre al 1° novembre prosegue il cammino del World Tour di short track. Messo in archivio l’appuntamento di Vancouver, si rimarrà sempre in Canada e le sfide saranno sull’anello di ghiaccio di Montreal.

L’Italia va a caccia di conferme con una squadra rinnovata e alcune assenze di rilievo. Assenti infatti Arianna Fontana, ancora indecisa sul prosieguo della propria carriera agonistica, e Pietro Sighel, che ha scelto di orientarsi verso una programmazione stagionale meno impegnativa. Le loro defezioni offriranno l’opportunità ad altri atleti di mettersi in luce e ritagliarsi un ruolo di primo piano nel gruppo azzurro.

Saranno dieci i pattinatori italiani impegnati nella tappa di Vancouver: Chiara Betti, Margherita Betti, Elisa Confortola e Gloria Ioriatti comporranno il gruppo femminile, mentre il settore maschile potrà contare su Mattia Antonioli, Pietro Marinelli, Thomas Nadalini, Davide Oss Chemper, Lorenzo Previtali e Luca Spechenhauser. A completare la delegazione ci saranno quattro riserve, pronte a subentrare in caso di necessità: Lucrezia Casagrande, Katia Filippi, Viola Simonini e Daniele Zampedri.

La seconda tappa del World Tour di short track, in programma dal 30 ottobre al 1° novembre, andrà in scena sull’anello di ghiaccio di Montreal (Canada). La copertura televisiva non è prevista, mentre sarà possibile seguire in streaming interamente canale YouTube della ISU e per la sessione serale di sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre su Discovery+ e su HBO Max.

WORLD TOUR SHORT TRACK MONTREAL 2026

Venerdì 30 ottobre (orari italiani)

orario ancora da decidere: qualificazioni

Sabato 31 ottobre (orari italiani)

dalle 19.30: Quarti, semifinali e finali 1000 metri femminili, 500 e 1500 metri maschili. Semifinali staffetta mista e maschile, finale staffetta femminile

Domenica 1° novembre (orari italiani)

dalle 19.30: Quarti, semifinali e finali 500 e 1500 metri femminili, 10000 metri maschili. Finali staffetta mista e maschile

PROGRAMMA WORLD TOUR SHORT TRACK MONTREAL 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: canale Youtube Skating ISU; Discovery+ e HBO Max (per sessioni serali di sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre)