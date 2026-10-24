Short track, ottima prima giornata per l’Italia a Vancouver: tante qualificazioni dirette per gli azzurri

Calato il sipario sulla prima giornata di gare, al Pacific Coliseum di Vancouver, in Canada, dove la nuova stagione del World Tour di short-track ha avuto inizio. Il day-1 è stato all’insegna di batterie e di qualificazione, offrendo alle dieci atlete e atleti italiani presenti l’opportunità di conquistare l’accesso alle fasi successive della competizione.

Nel programma maschile, Thomas Nadalini e Lorenzo Previtali dovranno passare dai ripescaggi per proseguire il proprio percorso nei 500 metri. Entrambi hanno invece conquistato, insieme a Luca Spechenhauser, risultati importanti sulle altre distanze.

Nadalini e Spechenhauser infatti hanno superato le qualificazioni dei 1.000 metri, assicurandosi un posto nei quarti di finale, mentre nei 1.500 metri sono riusciti a spingersi fino alle semifinali. Sulla distanza più lunga, Pietro Marinelli e Mattia Antonioli avranno un’ulteriore possibilità di avanzare attraverso i turni di recupero. Buone notizie arrivano anche dalla staffetta maschile, nella quale il quartetto composto da Marinelli, Spechenhauser, Nadalini e Previtali ha vinto la propria batteria, ottenendo il pass per le semifinali.

Anche tra le donne il bilancio della giornata presenta diversi riscontri positivi. Nei 500 metri, Margherita Betti è riuscita a guadagnare l’accesso ai quarti di finale, mentre Chiara Betti, Confortola e Ioriatti dovranno affrontare i ripescaggi.

Nei 1.000 metri, Confortola e Ioriatti hanno superato il turno preliminare e proseguiranno la gara nei quarti, a differenza delle sorelle Betti, entrambe chiamate a ripartire dai recuperi. Il rendimento del gruppo azzurro è stato particolarmente significativo nei 1.500 metri, dove Confortola, Ioriatti e Chiara Betti hanno raggiunto le semifinali; Margherita Betti avrà invece un’altra opportunità per continuare la propria corsa.

Il primo appuntamento canadese ha riservato soddisfazioni anche nelle prove a squadre. La staffetta mista italiana, schierata con Gloria Ioriatti, Lorenzo Previtali, Elisa Confortola e Thomas Nadalini, ha chiuso al primo posto la propria batteria, centrando a sua volta la qualificazione alle semifinali.