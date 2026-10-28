Scandicci-Novara oggi, A1 volley femminile: orario, tv, programma, streaming

Archiviare la delusione della Supercoppa e riportare l’attenzione sul campionato. È il compito della Savino Del Bene Scandicci, attesa oggi, mercoledì 28 ottobre alle 20.30, dal confronto con la Igor Gorgonzola Novara al Pala BigMat di Firenze. Le toscane hanno otto punti, due in più delle piemontesi, e puntano alla terza affermazione consecutiva in Serie A1. Novara, tornata al successo contro San Giovanni in Marignano, può invece effettuare il sorpasso e dare consistenza al proprio avvio di stagione.

LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-NOVARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30

Per Scandicci la prima verifica riguarderà il recupero delle energie fisiche e mentali dopo la finale persa. Il poco tempo a disposizione impone di ritrovare subito aggressività. La stabilità della ricezione sarà la base del gioco toscano: con palloni precisi, Maja Ognjenović potrà variare la distribuzione e rendere meno leggibili le scelte offensive. Kiera Van Ryk garantisce potenza da posto due, Avery Skinner può incidere in banda, ma servirà anche un utilizzo costante delle centrali per impedire a Novara di organizzare il muro sulle attaccanti laterali.

Un ruolo importante spetterà a Caterina Bosetti, chiamata a dare equilibrio in seconda linea e lucidità nei palloni meno comodi. Scandicci dovrà evitare di affidarsi soltanto alla forza delle proprie terminali, costruendo gli scambi con pazienza e sfruttando le occasioni create dal muro-difesa. Trasformare un semplice tocco a rete in una ricostruzione efficace può diventare una delle chiavi della partita.

La Igor dovrà rispondere con una battuta capace di allontanare Ognjenović da rete e ridurre il peso dei primi tempi. Novara non potrà permettersi un cambio palla prevedibile: giocare troppi palloni alti contro il muro toscano aumenterebbe il rischio di subire break difficili da recuperare. Saranno fondamentali la qualità del primo tocco, la rapidità delle combinazioni e il contributo delle centrali, utile per trattenere il muro e concedere più spazio alle attaccanti esterne.

La sfida potrebbe decidersi nella gestione degli scambi prolungati e dei finali di set. Scandicci possiede fisicità e profondità per imporre il proprio ritmo, ma dovrà mantenere continuità dopo una settimana dispendiosa. Novara arriva con maggiore fiducia e può misurarsi contro una concorrente diretta. Per entrambe il risultato vale più dei punti in palio: le toscane cercano una reazione immediata, le piemontesi una vittoria capace di cambiare le gerarchie della parte alta.

Il fischio d’inizio è in programma al Pala BigMat di Firenze mercoledì 28 ottobre con inizio alle 20.30. E’ prevista la diretta Tv su Raisport, mentre la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Dazn e gratuitamente su Rai Play. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Savino Del Bene Scandicci e Igor Gorgonzola Novara

CALENDARIO A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Mercoledì 28 ottobre – Pala BigMat di Firenze

Ore 20.30 Savino Del Bene Scandicci vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta Rai Sport

PROGRAMMA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 2026-2027: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raisport

Diretta streaming: Dazn, Rai Play e su Youtube della Lega Volley femminile

Diretta Live testuale: OA Sport