Sarah Fahr infortunata: cos’è successo alla centrale e tempi di recupero

Sarah Fahr non aveva giocato mercoledì sera in occasione del posticipo della quinta giornata della Serie A1 di volley femminile tra la sua Conegliano e Vallefoglia, vinto dalle Pantere con uno schiacciante 3-0 di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, che ha poi festeggiato la conquista della Supercoppa Italiana, alzata al cielo tre giorni prima al PalaFlorio di Bari.

La centrale non è potuto scendere in campo per l’impegno di campionato a causa di un problema alla caviglia sinistra, di cui ha parlato la stessa società veneta. Lo staff medico della squadra ha prescritto un periodo di terapie per l’atleta, che dovrà dunque fermarsi per le prossime settimane. I tempi esatti di recupero verranno valutati prossimamente, in base all’evoluzione del quadro clinico.

Di sicuro Sarah Fahr non sarà a disposizione per la trasferta di domenica 1° novembre a Firenze e, verosimilmente, anche per i due successivi impegni di Serie A1: domenica 8 novembre contro Macerata in casa e mercoledì 11 novembre contro Novara al PalaIgor. A seguire la corazzata veneta incrocerà Bergamo il 15 novembre e il 22 novembre sarà previsto il big match contro Milano al Forum di Assago.