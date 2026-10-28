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Remco Evenepoel scatenato a Los Angeles: demolito un record… facendo fotografie

Pubblicato

4 ore fa

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Remco Evenepoel
Remco Evenepoel / Lapresse

Remco Evenepoel ha frantumato un record che durava da ben otto anni e non se ne era nemmeno accorto. Il fuoriclasse belga si trovava a Los Angeles per una sessione fotografica con Specialized e, durante una sessione di scatti, è riuscito a firmare il miglior tempo di un determinato segmento su Strava, la nota applicazione che mette a confronto le prestazioni ottenute in particolar settori di strada dai ciclisti.

Il Campione Olimpico di Parigi 2024 ha dettato legge sul Double Reservoir Loop: 27,69 km completati in 40’18” e ritoccando di 23 secondi la precedente miglior prestazione, siglata nell’ormai lontano 2018. Non era di certo un obiettivo del fresco Campione d’Europa, visto che si è fermato a più riprese per assecondare le necessità dei fotografi. Il tutto documentato attraverso i social, in un periodo di riposo dopo aver vinto la Crono delle Nazioni una decina di giorni fa.

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In questi giorni, Evenepoel ha pedalato con Jai Hindley, Luca Tuckwell e Demi Vollering, tutto accomunati dallo sponsor, lungo l’ocano a Santa Monica. A breve l’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe andrà in ritiro per prepararsi verso il 2027, con l’obiettivo di essere grande protagonista durante l’intera annata agonistica.

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