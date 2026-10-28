Quanti milioni guadagna Canelo Alvarez per il prossimo match? Cifra record per il Mondiale: tutti gli importi

Canelo Alvarez affronterà Christian Mbilli nel match che metterà in palio il Mondiale WBC dei pesi supermedi: l’appuntamento è per sabato 31 ottobre sul ring di Riad (Arabia Saudita), salvo cancellazioni dell’ultima ora dovute alla particolare situazione geopolitica che coinvolge il Medio Oriente. Il pugile messicano tornerà in scena a un anno di distanza dalla sconfitta rimediata contro Terence Crawford, quando di inchinò nel confronto che valeva le cinture WBO, WBC, IBF della sua categoria di riferimento.

Con un record di 63 vittorie, 3 sconfitte e 2 pareggi, il 36enne incrocerà il 31enne francese, anch’egli fermo dal 13 settembre 2025, quando pareggiò con Lester Martinez in un incontro di contorno del main event in cui era coinvolto Canelo Alvarez. Il messicano partirà con i favori del pronostico, ma la lunga inattività e l’avversario imbattuto (29-0-1) lo metteranno sicuramente a dura prova e renderanno il confronto particolarmente incerto. Chi riuscirà a impossessarsi della corona?

Oltre al lato sportivo, c’è parecchia curiosità attorno alle borse di questo incontro, indubbiamente uno dei più attesi della stagione. Quanti soldi guadagna Canelo Alvarez per il suo ritorno sul ring? La cifra è decisamente interessante, visto che le stime più accreditate parlano di 47 milioni di dollari, escludendo i proventi dalla pay per view e da accordi particolari. Per Mbilli, molto meno famoso, si parla di circa 8 milioni di dollari.

QUANTI SOLDI GUADAGNA CANELO ALVAREZ PER IL RITORNO SUL RING

47 milioni di dollari.