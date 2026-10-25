Boxe: tre bronzi per l’Italia ai Mondiali Under 19 di Budva

A Budva, in Montenegro, sono di scena i Mondiali di boxe Under 19 maschili e femminili, cui sono stati inviati 8 azzurri e 5 azzurre nelle varie categorie, rispettivamente guidati dai tecnici Franco Federici e Giulio Coletta. Sono tre i bronzi che l’Italia porta a casa: nessuna finale, dunque, ma buone prestazioni abbastanza abbondanti.

In particolare, nei 54 kg femminili la medaglia è di Kesia Reale, dell’Himantes Napoli, sconfitta per 1-4 in semifinale dalla pugile ucraina Kira Makohonenko. Nei 65 kg, invece, si ferma per interruzione del combattimento Amelia Zamana dell’Olimpia Albenga, che deve così cedere il passo alla russa Bella Zueva. Negli 80 kg maschili, invece, arriva fino al penultimo atto Tiberio Nocadello delle Fiamme Oro, che dopo un gran percorso viene sconfitto dal cinese Yeerasili Ashan.

Per quanto riguarda gli altri azzurri, si è fermato ai quarti di finale tra gli uomini il 55 kg Tommaso Orlando. Fuori agli ottavi, invece, il 75 kg Alessandro Bramerini e l’85 kg Luca Casarsa in campo maschile, la 51 kg Korynnemary Favi, la 60 kg Rachele Perna e la 70 kg Sara Scorrano in campo femminile.

Infine, avevano ceduto, sempre nel settore maschile, in tre ai sedicesimi. Si tratta del 60 kg Daniele Fabi, del 70 kg Matteo De Micco e del 90 kg Alessio Ballarin. Le finali si disputeranno martedì 27, in quanto domani è previsto un giorno di riposo.