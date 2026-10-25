Power e Smotherman irrompono in vetta al Bermuda Championship ad un round dal termine

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento che contraddistingue il fine settimana. Siamo infatti arrivati ad un solo round dalla conclusione del Bermuda Championship (montepremi 6 milioni di dollari), evento nato nel 2019 come alternative event ed entrato poche stagioni dopo nel calendario principale del maggior circuito golfistico internazionale. A 18 buche dal termine guidano la classifica l’irlandese Seamus Power e l’americano Austin Smotherman.

I due battistrada comandano con lo score di -16 (197 colpi) e vantano due lunghezze di margine sui loro più immediati inseguitori. In terza piazza troviamo con il punteggio di -14 lo statunitense Taylor Moore ed i canadesi Corey Conners e Benjamin Silverman. Classifica cortissima ad una sola tornata dal gong con ben 24 partecipanti racchiusi in soli sei colpi. Potrà dunque succedere di tutto nel giro decisivo che terminerà nella serata italiana ed incoronerà il successore di Adam Schenk.

Sul percorso par 71 del Port Royal Golf Course di Southampton Parish (Bermuda) completano la top ten al sesto posto con lo score di -13 gli americani Chris Kirk, Chan Kim, Tom Hoge, Chandler Blanchet e Danny Walker. In lizza per il successo anche coloro che stazionano all’11° posto con -12, ovvero gli statunitensi Luke Clanton, Isaiah Salinda e Greyson Sigg, ed infine l’australiano Cameron Davis. -11 e quindicesima posizione infine per l’inglese David Skinns e l’americano Denny McCarthy.

Nella serata italiana, come detto, spazio all’ultimo e decisivo round che deciderà le sorti dell’evento. L’irlandese Power va a caccia del secondo successo nella splendida località caraibica. Nel 2022 infatti si impose con lo score conclusivo di -19 beffando per una sola lunghezza il belga Detry.