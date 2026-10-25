Orro batte Antropova nel big match in Turchia, Sylla torna a giocare e perde con il VakifBank di Guidetti

L’attesissimo confronto tra il Fenerbahce Istanbul e l’Eczacibasi Istanbul ha animato la quinta giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. Le gialloblù si sono imposte per 3-1 (25-27; 27-25; 25-21; 25-22), trascinate dalle regia di Alessia Orro, che ha mandato in doppia cifra l’opposto Melissa Vargas (21 punti), le schiacciatrici Ana Cristina (22) e Arina Fedorovtseva (17). Alle Tigri non è bastato una brillante Ekaterina Antropova: la bomber italiana ha messo a segno 24 punti con il 36% in attacco (2 muri, un ace).

Myriam Sylla è tornata a giocare una decina di giorni dopo il risentimento al ginocchio, recuperando pienamente la propria condizione fisica. La schiacciatrice ha messo a segno 6 punti (33% in attacco, 48% in ricezione) in occasione del big match che il suo Galatasaray Istanbul ha perso contro il VakifBank Istanbul: sonoro 3-0 (25-20; 25-20; 25-22) in favore della corazzata guidata da coach Giovanni Guidetti di fronte al proprio pubblico dello Spor Sarayi.

Il VakifBank Istanbul si conferma al comando della classifica generale con 14 punti, seguito dal Fenerbahce (11, una partita in meno), dal Turk Hava Yollari di Davide Mazzanti (11) e dall’Eczacibasi (9), mentre il Galatasaray è fermo a 8 punti. Si tornerà in campo domenica 1° novembre: l’Eczacibasi ospiterà il modesto Manisa, scontro diretto tra Galatasaray e Fenerbahce, il VakifBank dovrà vedersela con il poco quotato Sinnada in trasferta.