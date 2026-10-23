Canottaggio beach sprint, amaro il bilancio dell’Italia alle World Rowing Finals

Non brilla la stella dell’Italia a Qingdao, in Cina, sede delle World Rowing Beach Sprint Finals 2026 di canottaggio: gli equipaggi azzurri vengono tutti eliminati negli ottavi di finale delle tre specialità olimpiche della categoria senior e mancano l’accesso alla zona medaglie.

I risultati registrati portano alla mancata qualificazione dell’Italia alle Beach Sprint Series 2027, nuova manifestazione ideata da World Rowing: un peccato, visto che questa sarebbe stata un’ottima occasione per confrontarsi con i migliori team internazionali in vista delle qualificazioni alle Olimpiadi del 2028.

Maria Lanciano, in acqua nel singolo femminile e nel doppio misto assieme a Federico Ceccarino, e Leonardo Tedoldi, in gara nel singolo maschile, hanno superato la prima fase a cronometro, rientrando tra i migliori 16 equipaggi, ma poi per tutti loro è stata fatale la seconda fase ad eliminazione diretta.

La revisione della formazione azzurra, in gara con tre equipaggi diversi rispetto agli Europei, non ha portato i frutti sperati, dimostrando come l’Italia debba ancora rincorrere in questa nuova specialità olimpica, soprattutto in vista delle qualificazioni ai Giochi di Los Angeles 2028.