Olimpiadi Giovanili 2026, definiti i portabandiera dell’Italia

Il CONI ha annunciato la scelta dei portabandiera che rappresenteranno l’Italia alle Olimpiadi Giovanili 2026, in programma a Dakar (capitale del Senegal, ma saranno coinvolte anche le località di Diamniadio e Saly) dal 31 ottobre al 13 novembre. Gli alfieri azzurri selezionati per la cerimonia d’apertura sono Ilenia Moro (futsal) e Francesco Trevisan (tennistavolo).

I due giovani atleti italiani sfileranno con il tricolore guidando l’ambiziosa delegazione azzurra composta da 27 ragazze e 19 ragazzi nella quarta edizione estiva della manifestazione a cinque cerchi riservata agli under 18, che torna nella versione estiva (per la prima volta in Africa) dopo un’assenza di otto anni dovuta alla pandemia e a rinvii vari.

La diciassettenne romana Ilenia Moro è la capitana della Nazionale Under 18 femminile di futsal, mentre il sedicenne Francesco Trevisan (nato a Gorizia) vanta già un palmarès di alto profilo nel tennistavolo tra cui spiccano due titoli europei U15 ed uno storico argento a squadre da protagonista dai Mondiali Giovanili. Di seguito la lista completa dei convocati dell’Italia disciplina per disciplina.

CONVOCATI ITALIA OLIMPIADI GIOVANILI 2026

Atletica: Giorgia Castiglione (200 metri), Lorenzo Cappellini (100 metri), Flavio Federico Angelini (800 metri), Davide Crisci (400 ostacoli), Simon Scardi (2000 siepi), Poko Silvia Canape (salto in lungo), Bruelsino Randriamikasa (salto in lungo), Rebecca D’Alessandro (5000 metri di marcia), Davide Sorressa (5000 metri di marcia).

Beach volley: Margherita Coretti, Micol Lafuenti.

Beach wrestling: Francesco Moffa.

Breaking: Leonardo Casula.

Ciclismo su strada: Lorenzo Ceccarello, Anna Bonassi.

Coastal rowing: Davide Gazzola, Giorgia Cassina.

Futsal: Sofia Cecilia Negri, Nicole Ginocchio, Rita Zappia, Delia Gonnelli, Maria Giulia Do Amaral, Miriam Melfi, Giorgia Lo Stocco, Ilenia Moro, Sharon Gallus, Flavia Caiello.

Ginnastica artistica: Michele Boschetti, Giacomo Capuzzo, Alessandro Salvati, Dalila D’Aniello, Sofia Frenna, Clarissa Rinaldi.

Judo: Sara Coni.

Nuoto: Greta Rossi, Filippo Aloisi.

Pugilato: Michela Guglielmon.

Scherma: Francesca Aina.

Skateboard: Alessandro Mudu.

Taekwondo: Virginia Lampis.

Tennistavolo: Francesco Trevisan.

Tiro con l’arco: Niccolò Mazzuoli, Matilde Manini.

Triathlon: Ludovico Trincheri.

Vela: Laura Grasso Castagnetta.

Wushu: Lorenzo Armani.