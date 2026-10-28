Nick Kyrgios torna a giocare dopo la squalifica e lancia un canale: le ultime novità e il prossimo torneo

Nick Kyrgios era risultato positivo a un metabolita della cocaina (benzoilecgonina) in un test effettuato in occasione del torneo ATP 250 di Maiorca lo scorso 22 giugno. Il tennista australiano aveva affermato, in sede di procedimento con l’International Tennis Integrity Agendy (ITIA), di avere assunto la sostanza in un contesto sociale, prima dell’inizio della competizione.

Durante il procedimento con l’International Tennis Integrity Agency (ITIA), il giocatore ha spiegato di aver assunto la sostanza in un contesto esclusivamente sociale, durante una serata fuori, prima dell’inizio della competizione. Uno studio scientifico indipendente ha certificato che la qualità rilevata fosse compatibile con questa ricostruzione e dunque l’ente ha ritenuto che l’assunzione non fosse collegata alla ricerca di un vantaggio sportivo.

Considerando la situazione, il regolamento prevede una sospensione standard di tre mesi, riducibile a un solo mese nel caso in cui l’atleta completi un programma di trattamento per l’uso di sostanze approvato dall’organismo antidoping competente. Nick Kyrgios ha seguito questo percorso ed è stato pienamente riabilitato dallo scorso 4 settembre.

Le ultime ore sono state movimentare per il tennista: prima ha annunciato l’aperto di un canale YouTube interamente dedicato alle sfide riguardanti il tennis (Misfits Racquet Club); poi ha comunicato l’intenzione di tornare a giocare, in occasione del Kooyong Classic, evento di esibizione che si disputerà dal 12 al 14 gennaio in avvicinamento agli Australian Open. L’ultima apparizione agonistica risale allo scorso luglio, quando giocò tre partite all’UTS Championships in Brasile.