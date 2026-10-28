Kim Clijsters promuove Sinner: “Scelta molto intelligente sul nuovo allenatore”

Sarà molto probabilmente Magnus Norman il successore di Darren Cahill all’interno dello staff di Jannik Sinner a partire dalla prossima stagione, anche se per il momento si tratta semplicemente di un’indiscrezione (rilanciata da The Times) e non di una notizia ufficiale. Kim Clijsters, ex numero 1 WTA e campionessa Slam, ha commentato favorevolmente l’eventuale ingresso del coach svedese al fianco di Simone Vagnozzi nel team del fuoriclasse azzurro.

“È una persona estremamente pragmatica, con i piedi per terra, incredibilmente focalizzata, ed un grande lavoratore. È esattamente il tipo di figura che chiunque vorrebbe avere nel proprio team: quando sposa un progetto, si dedica al cento per cento al suo giocatore. La sua mente tennistica è eccezionale“, dichiara la 43enne belga.

“Non ho seguito sempre tutti i risultati del suo tennis giocato o dei suoi atleti, ma basta stargli attorno, ascoltare come parla nelle conferenze stampa e osservare quello che è riuscito a costruire nel tempo, tra cui il lavoro straordinario fatto con Stan Wawrinka e la creazione della ‘Good to Great Tennis Academy’. Magnus fa tantissimo per questo sport. Questa partnership tra lui e Jannik profuma davvero di grandissime cose“, aggiunge Clijsters.

Sul difficile ruolo che dovrà svolgere il successore di Cahill: “Rimpiazzare una figura come Cahill ed entrare nei suoi panni è un’impresa difficilissima per chiunque. Proprio per questo credo che quella di Sinner sia stata una scelta ottima, azzeccata e incredibilmente intelligente. Norman ha la giusta caratura e una grandissima umiltà“.