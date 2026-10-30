MotoGP, Raul Fernandez si ritira dal GP della Malesia

Raul Fernandez alza bandiera bianca e non correrà a Sepang. Il GP della Malesia dello spagnolo del team Trackhouse è già terminato a causa dell’infortunio alle dita della mano con il quale condivide dalla gara sprint in Indonesia. I medici avevano dichiarato Fernandez in condizione di gareggiare, ma il dolore era così forte che lo ha portato a terminare la FP1 dopo pochi minuti.

Il pilota Trackhouse era sceso in pista, nonostante la frattura di due dita della mano, ma dopo qualche giro non è riuscito ad andare avanti ed è tornato nel box, dove ha fatto capire a tutto il team di non poter continuare. Successivamente c’è stato un ulteriore consulto con i medici, arrivando poi alla decisione di non scendere in pista in questo fine settimana.

Fernandez si era già ritirato in Australia, dove aveva dichiarato di non essersi preso il tempo giusto per recuperare. In Indonesia lo spagnolo era stato bravissimo, chiudendo addirittura la gara in seconda posizione, nonostante la frattura delle due dita, specialmente quella dell’indice della mano destra.

Davide Brivio, Team Principal di Trackhouse, ha spiegato la situazione del proprio pilota, analizzando nel dettaglio proprio l’infortunio alla mano e il dolore che lo spagnolo prova: “I primi tempi paradossalmente ti fa meno male, ma quando si salda l’osso è il momento più critico ed è questa la fase di Raul. La speranza è di averlo in Qatar”.