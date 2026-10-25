Moto3 e Moto2 cancellate a Phillip Island. Le classifiche e cosa cambia nella corsa al titolo della classe mediana

Il maltempo ha vinto nella domenica di Phillip Island, portando alla cancellazione (per ora) delle gare di Moto3 e Moto2 per quanto riguarda il Gran Premio d’Australia, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Motomondiale 2026. La tanta pioggia caduta nel corso della giornata e, soprattutto, la scarsa visibilità (che mette a rischio l’operato dell’elicottero medico) hanno costretto gli organizzatori a depennare warm-up della MotoGP ma, cosa molto più importante, le due gare di Moto3 e Moto2.

A questo punto le due classi chiuderanno la stagione con una gara in meno del previsto e, soprattutto, solamente 4 appuntamenti al termine del campionato. Cambierà qualcosa a livello di corsa al titolo? Iniziamo dalla Moto3. In questo caso la situazione è già definita e blindata da tempo. Maximo Quiles (351 punti), infatti, ha già festeggiato il suo primo titolo iridato con ben 10 vittorie già in cascina e un margine di vantaggio clamoroso su David Almansa (219) che con questa cancellazione ha modo di difendere in maniera migliore il suo secondo posto nei confronti di Brian Uriarte (203) e Alvaro Carpe (191).

CLASSIFICA MONDIALE MOTO3 2026

1 QUILES Maximo SPA 351

2 ALMANSA David SPA 219

3 URIARTE Brian SPA 203

4 CARPE Alvaro SPA 191

5 MORELLI Marco ARG 146

6 PERRONE Valentin ARG 123

7 PRATAMA Veda INA 115

8 BERTELLE Matteo ITA 109

9 DANISH Hakim MAL 107

10 SALMELA Rico FIN 92

11 CRUCES Adrian SPA 83

12 PINI Guido ITA 78

13 ESTEBAN Joel SPA 73

14 FERNANDEZ Adrian SPA 71

15 O’GORMAN Casey IRL 70

16 KELSO Joel AUS 67

17 O’SHEA Eddie GBR 65

18 MUÑOZ David SPA 61

19 RIOS Jesus SPA 50

20 YAMANAKA Ryusei JPN 44

21 OGDEN Scott GBR 36

22 GONZALEZ David SPA 7

23 URIARTE Marcos SPA 6

24 BUCHANAN Cormac NZE 5

25 RAMMERSTORFER Leo AUT 4

26 MITANI Zen JPN 2

27 MOODLEY Ruche RSA 1

28 SINGHAPONG Kiattisak THA 1

29 CARRARO Nicola ITA 0

30 OGIWARA Ryota JPN 0

31 ABRUZZO Leonardo ITA 0

32 GUTIERREZ Eduardo SPA 0

Passiamo alla classe mediana. In questo caso, invece, la corsa al titolo ha subito un colpo importante dopo aver visto depennata la propria gara sul tracciato australiano. Manuel Gonzalez che, tra le altre cose sarebbe anche scattato dalla pole position nella gara odierna, rimane in vetta alla graduatoria generale con 265.5 punti con appena 5.5 lunghezze di margine su Izan Guevara che, dopo 3 vittorie consecutive, iniziava a sognare il sorpasso sul connazionale. Obiettivo per il momento rimandato anche se Manu Gonzalez sognava la gara perfetta per rimettere al proprio posto il suo grande rivale. In terza posizione, invece, rimane comodissimo Ivan Ortolà con 191.5 punti e +21.5 su Daniel Holgado. Ad ogni modo, quindi, la corsa al titolo perde un momento importante e Izan Guevara ha una chance in meno per provare il colpaccio. Ora rimangono, infatti, solamente Malesia, Qatar, Portogallo e Valencia. 100 punti in palio.

CLASSIFICA MONDIALE MOTO2 2026

1 GONZALEZ Manuel SPA 265.5

2 GUEVARA Izan SPA 260

3 ORTOLA Ivan SPA 191.5

4 HOLGADO Daniel SPA 170

5 ALONSO David COL 166

6 AGIUS Senna AUS 165

7 SALAC Filip CZE 153

8 VIETTI Celestino ITA 133

9 LOPEZ Alonso SPA 125.5

10 MUÑOZ Daniel SPA 83

11 ARBOLINO Tony ITA 82.5

12 VEIJER Collin NED 80.5

13 ESCRIG Alex SPA 63

14 BALTUS Barry BEL 60

15 ÖNCÜ Deniz TUR 47.5

16 ROBERTS Joe USA 44

17 RUEDA Jose Antonio SPA 43

18 HUERTAS Adrian SPA 42

19 LUNETTA Luca ITA 27

20 SASAKI Ayumu JPN 24

21 FERRANDEZ Alberto SPA 17.5

22 CANET Aron SPA 17.5

23 FURUSATO Taiyo JPN 17

24 VD GOORBERGH Zonta NED 14

25 GARCIA Sergio SPA 11

26 PIQUERAS Angel SPA 4

27 AJI Mario INA 3

28 RAMIREZ Marcos SPA 0

29 ZURUTUZA Xabi SPA 0

30 ORRADRE Unai SPA 0

31 NAVARRO Jorge SPA 0

32 FOGGIA Dennis ITA 0

33 ROULSTONE Jacob AUS 0

34 PAWELEC Milan POL 0