Moto2, Manuel Gonzalez difende in Malesia la leadership del Mondiale dal sempre più pericoloso Guevara

Il Mondiale di Moto2 si avvia lentamente verso la sua conclusione. Nel prossimo weekend, dal 30 ottobre all’1 novembre, si disputerà in Malesia il diciannovesimo e quart’ultimo appuntamento di una stagione appassionante ed ancora tutta da decidere. A Sepang andrà infatti in scena una tappa fondamentale per la lotta al titolo, diventata accesa nelle ultime settimana.

In testa alla classifica troviamo ancora Manuel Gonzalez che conserva con i denti la sua leadership di 265.5 punti. A Phillip Island non si è scesi in pista a causa delle condizioni meteo e lo spagnolo ha potuto approfittare di un weekend senza perdere punti sul suo grande rivale Izan Guevara. Il centauro del BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 ha infatti incredibilmente ricucito il suo svantaggio negli ultimi mesi, portandosi a 260 punti e mettendo pressione sul connazionale.

Guevara è stato capace di vincere le ultime tre gare disputate ed ora vuole continuare il trend positivo a Sepang. Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) è chiamato ancora una volta a difendersi da quello che potrebbe essere un incredibile sorpasso in classifica, a quattro appuntamenti dalla fine. Vuole tenere la scia dei due davanti anche Daniel Holgado distante però 70 punti dalla vetta.

Gli italiani, in una stagione complicata, cercano un guizzo per essere protagonisti. Il più in forma sembra al momento Tony Arbolino (REDS Fantic), autore dell’ultimo podio azzurro a Motegi tre settimane fa. Vedremo se riuscirà a rilanciarsi Celestino Vietti (SpeedRS Team), ultimamente in difficoltà.