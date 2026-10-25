Mondiali ginnastica artistica 2026 oggi: orari domenica 25 ottobre, tv, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 25 ottobre va in scena la nona e ultime giornata di gara ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica: alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi) si disputeranno le finali di specialità, gli atti conclusivi sui singoli attrezzi a cui prenderanno parte i migliori otto atleti del turno di qualificazione. Appuntamento alle ore 14.00: si incomincerà con il volteggio maschile e poi si proseguirà, nell’ordine, con trave, parallele pari, corpo libero femminile e sbarra.

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI GINNASTICA ARTISTICA DALLE 14.00

Si assegneranno ben cinque titoli e il delineerà il medagliere della competizione. L’Italia vuole sognare in grande con Manila Esposito, che ha tutte le carte in regola per andare a caccia di una medaglia alla trave: la fuoriclasse campana, bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e argento agli ultimi Europei, se la giocherà per salire sul podio dei 10 cm. Yumin Abbadini si presenterà con l’ottavo accredito alla sbarra e proverà a distinguersi nella gara che chiuderà la rassegna iridata.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica per quanto riguarda la giornata odierna (domenica 25 ottobre). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Domenica 25 ottobre

Ore 14.00 Finali di specialità, volteggio maschile

A seguire (stimato ore 14.42) Finali di specialità, trave

A seguire (stimato ore 15.50) Finali di specialità, parallele pari

A seguire (stimato ore 16.30) Finali di specialità, corpo libero femminile

A seguire (stimato ore 17.19) Finali di specialità, sbarra

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

Seconda gara dalle ore 14.00 (stimato ore 14.42) Finali di specialità, trave: Manila Esposito

Quinta gara dalle ore 14.00 (stimato ore 17.19) Finali di specialità, sbarra: Yumin Abbadini