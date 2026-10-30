Marc Marquez sorride dopo le pre-qualifiche: “Dovrò andare all’attacco in queste ultime gare”

Marc Marquez sembra sempre più lanciato verso la vittoria del Mondiale 2026 di MotoGP. In occasione delle pre-qualifiche valide per il GP della Malesia, atto numero diciannove del calendario, lo spagnolo ha ottenuto la prima piazza, nonostante una sessione viziata da una brutta caduta arrivata dopo i primi diciassette minuti.

Un problema che, fortunatamente, non ha lasciato alcuno strascico per il cabroncito, il quale ha fermato il cronometro a 1:57.00 rifilando 0.109 al fratello Alex (Gresini), secondo davanti all Trackhouse di AI Ogura, terzo. 0.167. Niente da fare invece per il diretto rivale Jorge Martin, il quale ha chiuso la sessione dopo qualche giro in pista, ritenendosi non in grado di provare il time attack. Una volta arrivato in zona mista, Marquez ha commentato la sua giornata:

“La caduta mi ha fatto arrabbiare, ti fa andare fuori tempo. Era la prima volta che mettevo la soft dietro, poi abbiamo sistemato. Ho anche cambiato stile di guida, mi sono poi trovato bene e abbiamo fatto un buon passo – ha detto Marquez – Superiore in curva 15? C’è anche più rischio, ho trovato il limite. Si può però cadere come è successo a me. Mi sto trovando bene nel circuito, non si deve esagerare nel time attack, è un punto in cui soffro di più. Ma quando cala la gomma vado meglio“.

Marquez ha poi aggiunto: “Questa mattina mi sono trovato bene, volevo capire il grip nei giri di iniziali, sono stato l’unico a trovarmi bene con la media. Sono partito aggressivo, attaccando, è il modo che devo affrontare le mie ultime gare. Devo dare il 100% da qui alla fine“: