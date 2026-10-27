Lotta
Lotta, assegnati gli ultimi titoli della greco-romana ai Mondiali: ori per Iran, Bulgaria ed Armenia
Si conclude il programma della greco-romana ai Mondiali senior 2026 di lotta, in corso di svolgimento ad Astana, in Kazakistan: assegnati i titoli iridati nelle categorie di peso olimpiche dei -67 e dei -87 kg ed in quella non olimpica dei -63 kg. Non c’erano italiani in gara quest’oggi.
Nei -67 kg l’iraniano Saeid Morad Gholi Esmaeili Leivesi conquista l’oro superando l’uzbeko Aytjan Khalmakhanov per schienamento dopo 2’22”, quando comunque si era già sullo score di 8-0, mentre le medaglie di bronzo vanno al cubano Luis Alberto Orta Sanchez ed al padrone di casa kazako Bagdat Sabaz.
Nei -87 kg il bulgaro Semen Sergeevich Novikov centra il titolo superando l’iraniano Alireza Azizkhoon Mohmadipiani ai punti con lo score di 4-0, con le medaglie di bronzo che finiscono al collo dell’armeno Gevorg Tadevosyan e del georgiano Lasha Gobadze.
Nei -63 kg l’armeno Karen Aslanyan vince l’oro ed il titolo iridato battendo l’azero Nihat Zahid Mammadli ai punti con lo score di 8-4, mentre il terzo gradino del podio viene condiviso dall’uzbeko Ozodbek Khalimboev e dal russo Sergey Emelin.