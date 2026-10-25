LIVE Musetti-Fritz 6-3 6-4, ATP Lione 2026 in DIRETTA: FINALMENTE LORENZO! L’azzurro torna a vincere dopo quattro anni!

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16.09 Possiamo chiudere qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Grazie mille a tutti per averci accompagnato nel corso di questo meraviglioso e liberatorio evento, con Musetti che ha concluso un purgatorio lungo quattro anni. Buona giornata a tutti!

16.07 Musetti serve con il 70% di prime palle, conquistando il 73% dei punti mentre con la seconda ne trasforma il 68% con ben 4 ace e 0 doppi falli commessi e, soprattutto, con 0 palle break concesse nel corso del match.

16.05 Quest’anno ha iniziato con la finale persa ad Hong Kong, poi il ritiro ai quarti di finale dell’Australian Open sul 2-0 di vantaggio contro Novak Djolovic, poi ancora diversi piccoli infortuni fino al lungo stop dagli Internazionali di Roma in poi con la conseguente discesa in classifica. Oggi l’azzurro mette un mattone importante per il suo rientro nel tennis che conta, bravo Lorenzo!

16.03 Il risultato finale è di 6-3, 6-4! Musetti ha giocato un match straordinario dall’inizio alla fine, con Fritz che ha giocato come meglio poteva ma oggi non c’era storia: Lorenzo ha meritato di vincere l’incontro e il terzo titolo ATP della sua carriera, dopo sette finali perse consecutivamente a livello ATP e nove considerando anche i Challenger!

FINALMENTE MUSETTI!!! ESCE IL ROVESCIO DI FRITZ! L’AZZURRO DOPO 4 ANNI TORNA A VINCERE UN TORNEO ATP!!!!!

Seconda palla.

40-15 Cross perfetto di Musetti, esce il colpo di Fritz! Due match point!

30-15 Fritz difende il primo smash italiano, il secondo è vincente.

15-15 Rovescio contro rovescio, vince Musetti con il colpo americano che non trova il campo.

0-15 Ottima risposta di Fritz, Lorenzo manda fuori il dritto.

Seconda palla.

5-4 Non trova il campo il lob di Musetti in risposta, l’azzurro servirà per il match e per il primo titolo dopo quattro anni e sette finali perse.

40-15 Prima vincente di Fritz, il toscano poteva fare meglio.

30-15 Ace esterno del californiano.

15-15 Risposta scomoda di Musetti, in rete il dritto di Fritz.

15-0 Ace al centro dello statunitense.

5-3 Fritz manda fuori il dritto dal centro della riga di fondo.

40-15 Largo il rovescio lungolinea in risposta di Fritz, regalo per il toscano.

Ancora seconda.

30-15 Fritz regge lo scambio comandato da Musetti, il primo a sbagliare con il dritto è l’italiano.

Seconda palla.

30-0 Lungo il rovescio lungolinea di Fritz.

15-0 Prima vincente al centro, è vincente.

4-3 Ancora larga la risposta italiana.

Seconda palla.

40-0 Larga la risposta di dritto lungolinea di Musetti.

30-0 Smash vincente del californiano.

Seconda palla.

15-0 Ace esterno di Fritz.

4-2 Prima vincente, ancora! Da 0-30 quattro prime di fila!

40-30 Ancora una prima vincente.

30-30 Prima vincente!

15-30 Ace esterno del toscano, importantissimo.

0-30 Largo il dritto di Musetti.

0-15 Smash vincente di Fritz, scambio durissimo.

3-2 Si salva lo statunitense, esce il dritto in cross di Musetti.

Seconda palla.

40-30 Rovescio perfetto di Taylor.

30-30 Largo il dritto incrociato di Musetti che avrebbe chiuso l’ennesimo capolavoro del match.

Seconda.

15-30 Ancora out lo smash di Fritz, che per colpa di Musetti gioca le palle alte con un’ansia importante.

15-15 Esce di pochissimo il lob estremo di Lorenzo.

0-15 Altro rovescio vincente in lungolinea di Musetti.

3-1 Esce la difesa di Fritz.

A-40 Prima vincente al centro, nel servizio trova una via d’uscita il toscano.

40-40 Non riesce il passante lontano dal campo di Musetti con il dritto in cross.

Seconda.

A-40 In rete il rovescio lungolinea di Fritz, che getta la racchetta a terra.

40-40 Esce il lob lungo di Musetti.

Seconda.

A-40 Ace al centro!

40-40 Passante micidiale di Fritz con il dritto incrociato.

40-30 Slice perfetto del toscano, esce il rovescio lungolinea dello statunitense.

30-30 Volée vincente di Fritz.

30-15 Prima vincente di Musetti.

15-15 Ottima risposta dello statunitense, in rete il colpo toscano.

15-0 La difesa estrema di Fritz si ferma in rete.

2-1 Break dell’azzurro, esce il dritto dello statunitense.

40-A Costretto a prendere la riga Fritz, manda fuori il rovescio diagonale.

40-40 Esce il rovescio di Musetti.

Seconda palla.

30-40 Servizio e dritto in contropiede vincente del californiano.

15-40 Passante pazzesco di Lorenzo, Fritz non può nulla con la volée bassa.

15-30 Difesa pazzesca di Musetti che riesce a chiudere il punto con la volée alta in allungo.

Seconda palla.

15-15 Ace perfetto dell’americano.

15-0 Il nastro devia nel campo di Fritz la risposta di dritto di Musetti, che chiede scusa.

1-1 Lunga la risposta di rovescio statunitense.

Seconda.

40-30 Ancora un errore con lo smash di Fritz.

30-30 L’azzurro chiama a rete l’avversario che viene passato dal successivo dritto in cross.

15-30 Dritto vincente di Musetti dopo il servizio.

0-30 Lungo il dritto azzurro.

0-15 Risposta profonda di Fritz che chiude con il dritto lungolinea.

Seconda palla.

0-1 Secondo ace del game per l’americano.

40-30 Esce il grandissimo recupero di Musetti.

30-30 Servizio e dritto vincente di Fritz.

15-30 Fuori misura il rovescio diagonale dell’americano, che sta impazzendo per via dei back insidiosi di Musetti.

15-15 In rete il dritto diagonale dello statunitense.

15-0 Ace al centro di Fritz.

6-3 Il primo set è di Musetti! Il lob dell’azzurro mette in difficoltà Fritz che si arrangia, il toscano chiude con il dritto diagonale vincente.

40-0 Ace al centro di Musetti!

30-0 Prima vincente al centro!

15-0 In rete lo smash dello statunitense, errore gravissimo.

Seconda palla ad inizio game per Musetti.

5-3 Servizio pesante di Fritz, l’azzurro serve per il set.

Seconda.

40-15 In rete la palla corta del toscano.

30-15 Musetti cerca la risposta vincente con il rovescio diagonale ma la palla è larga.

Seconda.

15-15 Sberla vincente di rovescio lungolinea.

15-0 Servizio e dritto di Fritz.

5-2 Apre ancora il campo con il dritto Musetti che chiude con il rovescio vincente dall’altra parte del campo.

40-0 Finisce in rete il dritto potente di Fritz in risposta.

30-0 In rete la risposta americana.

Seconda.

15-0 Ace al centro dell’azzurro.

4-2 In rete la risposta toscana.

40-15 Fuori misura la risposta di Musetti.

Seconda palla.

30-15 Smash vincente di Fritz.

15-15 Colpo sotto le gambe di Lorenzo, il guizzo però è corto e l’americano chiude con il dritto lungolinea vincente.

0-15 Profonda la risposta di Musetti, esce il rovescio di Fritz.

Seconda palla ad inizio game per lo statunitense.

4-1 Non passa la risposta di rovescio diagonale di Fritz, game importante dell’azzurro.

Seconda.

40-30 In rete il passante di rovescio estremo di Musetti, serve una prima pesante per chiudere il turno in battuta.

40-15 Buona uscita con lo slice lungolinea di Fritz, il back di Musetti finisce in corridoio.

Seconda palla.

40-0 Cerca l’angolo con il rovescio diagonale, ma il campione di Indian Wells non trova il campo.

30-0 Non passa il dritto statunitense.

15-0 Allarga il campo il toscano con il dritto dalla riga di fondo, in rete la difesa di Fritz.

Seconda palla dell’azzurro.

3-1 In rete la difesa di Musetti, lo statunitense muove il punteggio.

40-30 Non arriva neanche a rete il tentativo di veronica di Fritz. 2-7 gli errori non forzati.

40-15 Ancora una prima vincente ad uscire.

30-15 Risposta robusta di Musetti, esce il colpo in allungo dello statunitense.

Seconda palla.

30-0 Prima vincente di Fritz.

15-0 Servizio esterno e palla corta vincente dell’americano.

3-0 L’azzurro con la prima vincente conferma il break. Dieci punti di fila per lui.

40-0 Ace pesante di Musetti!

30-0 Largo il rovescio lungolinea di Fritz.

15-0 In rete la risposta americana.

Seconda palla.

2-0 Dritto lungolinea vincente di Musetti, ma che punto ha fatto!

Ancora seconda, opportunità.

0-40 ANCORA! Spettacolare rovescio lungolinea vincente!

Seconda.

0-30 Rovescio lungolinea perfetto di Musetti.

0-15 In corridoio il dritto lungolinea dello statunitense.

1-0 Si salva l’azzurro, in rete la palla corta di Fritz.

A-40 Serve and volley!

40-40 Grande risposta di Fritz che sulla seconda ha deciso di tirare sempre con il dritto, esce il colpo successivo del toscano.

Ancora seconda.

A-40 Ace al centro di Musetti.

40-40 Smash vincente di Fritz.

40-30 Tira la risposta di dritto il californiano, colpo che esce.

La prima manca.

30-30 Scambio lungo, il primo a sbagliare è l’americano con il rovescio diagonale.

Seconda.

15-30 Largo il dritto lungolinea di Fritz. Serve una prima.

Seconda.

0-30 In rete la prima palla corta dell’azzurro.

0-15 Fuori misura l’accelerazione di rovescio lungolinea di Musetti.

Inizia il match

14.40 Termina il riscaldamento, ormai ci siamo. Il primo a servire sarà Musetti.

14.37 Fritz non solo non ha mai perso un set per ora nel torneo, ma non ha mai concesso break ai suoi avversari.

14.34 Per arrivare in finale, Musetti ha superato Cobolli per 2-1 in semifinale in un derby italiano da capogiro. Fritz ha superato per 2-0 il connazionale Paul.

14.31 Tennisti in campo per il riscaldamento.

14.28 Ancora qualche attimo di attesa e Musetti e Fritz entreranno in campo.

14.25 Per il toscano sarebbe importantissimo portare a casa questa partita e questo torneo, viste le molte difficoltà fisiche avute nel corso della stagione: sappiamo tutti che l’azzurro ha tutte le qualità per tornare dove merita, questo sarebbe un ottimo punto di partenza.

14.23 Musetti è avanti 4-3 negli scontri diretti contro Fritz: l’ultimo match disputato è stato quello all’Australian Open lo scorso gennaio, con il toscano che vinse 3-0.

14.20 Mancano dieci minuti all’ingresso in campo dei due protagonisti.

14.17 L’ultima finale giocata dal tennista toscano risale all’ultimo gennaio, quando ha perso 2-0 all’atto conclusivo di Hong Kong da Alexander Bublik.

14.15 Le finali perse da Musetti consecutivamente sono ben sette a livello ATP, ma se volessimo allargare la statistica anche ai Challenger arriveremmo a nove di fila.

14.13 L’azzurro cerca il terzo titolo in carriera dopo quello di Amburgo e di Napoli conquistati nel 2022: è infatti da ormai quattro anni che Musetti non vince un trofeo.

14.10 Ci siamo, mancano venti minuti all’ingresso in campo di Musetti e Fritz.

13.28 Alla fine vince la coppia più forte: Cash e Glasspool vincono 10-8 al super tie-break e vincono l’ATP 250 di Lione. Musetti, come sappiamo, entrerà in campo alle 14.30.

13.16 I britannici Cash e Glasspool rispondo come sanno e vincono il secondo set per 6-3. La finale del doppio a Lione si deciderà al super tie-break.

12.48 Amici di OA Sport, è iniziata l’ultima giornata dell’ATP di Lione con la finale del doppio tra Cash e Glasspool e i francesi Arribage e Olivetti, con i padroni di casa che hanno vinto 6-4 il primo parziale. Musetti e Fritz in campo non prima delle 14.30.

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo Musetti e lo statunitense Taylor Fritz valido per la finale dell’ATP 250 di Lione. Il tennista toscano cerca un trofeo importantissimo visto l’ultimo anno nel circuito condizionato dai tanti infortuni, soprattutto dopo che l’ultimo titolo ATP è arrivato ormai quattro anni fa, a Napoli nel 2022.

Musetti affronta la finale dopo aver superato Matteo Arnaldi per 2-0, Moise Kouame per 2-0, Luca Van Assche per 2-1 e Flavio Cobolli sempre per 2-1 in una semifinale tutta italiana che è stata incerta fino all’ultimo punto. Le finali perse consecutivamente dal toscano sono sette nel circuito maggiore, mentre contando anche i Challenger arriviamo a nove: l’azzurro ha bisogno di spezzare questo tabù soprattutto in questa stagione dove ha già perso la finale di Hong Kong contro Alexander Bublik.

Contro di lui, ci sarà Fritz contro il quale ha vinto quattro volte e perso tre: sono tre gli scontri diretti sul cemento, con lo statunitense che lo ha battuto in Coppa Davis nel 2022 e alle Finals di Torino del 2025, mentre Musetti ha trionfato nettamente all’Australian Open di quest’anno. L’americano non ha ancora perso un set visto che ha superato per 2-0 Pierre-Hugues Herbert, Daniel Atlmaier e il connazionale Tommy Paul in semifinale.

Il match tra Musetti e Fritz non inizierà prima delle 14.30 e ovviamente verrà disputato Court Central Auvergne-Rhone-Alpes, con il programma dell’ultima giornata dell’ATP 250 di Lione che inizierà alle 12.00 con la finale di doppio tra i britannici Cash e Glasspool e tra i francesi Arribage e Olivetti. Segui l’incontro del toscano in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento!